Un cantiere edile di contrada Croce a Ruoti è stato teatro di momenti di paura ieri pomeriggio. Un uomo di circa 60 anni, impegnato in lavori di scavo, è scivolato in una buca profonda tre metri rimanendo intrappolato nel terreno fangoso e rischiando di essere risucchiato. Provvidenziale l’intervento dei Vigili del fuoco del Nucleo Speleo-Alpino-Fluviale, che lo hanno tratto in salvo. L’uomo, assistito dal 118 Basilicata, ha riportato solo ferite lievi e un grande spavento.