Ruoti,paura in cantiere:operaio cade in una buca ma viene salvato

9/09/2025



Un cantiere edile di contrada Croce a Ruoti è stato teatro di momenti di paura ieri pomeriggio. Un uomo di circa 60 anni, impegnato in lavori di scavo, è scivolato in una buca profonda tre metri rimanendo intrappolato nel terreno fangoso e rischiando di essere risucchiato. Provvidenziale l’intervento dei Vigili del fuoco del Nucleo Speleo-Alpino-Fluviale, che lo hanno tratto in salvo. L’uomo, assistito dal 118 Basilicata, ha riportato solo ferite lievi e un grande spavento.




Non con i miei soldi. Non con i nostri soldi
di don Marcello Cozzi

Parlare di pace in tempi di guerra è necessario, ma è tardi.
Non bisogna aspettare una guerra per parlarne. Bisogna farlo prima.
Bisogna farlo quando nessuno parla delle tante guerre dimenticate dall'Africa al Medio Oriente, quando si costruiscono mondi e società sulle logiche tiranniche di un mercato che scarta popoli interi dalla tavola dello sviluppo imbandita solo per pochi frammenti di umanità; bisogna farlo quando la frusta del denaro, come ...-->continua



 



