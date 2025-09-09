Nuovo innesto per la Pm Gruppo Macchia Potenza. In casa rossoblù arriva il libero Giorgia Casale dalla Battipagliese. Innesto di esperienza per la formazione di coach Marco Orlando per il prossimo campionato di Serie C con una giocatrice che conosce bene il campionato e soprattutto la realtà pallavolistica campana. Classe 1998 di Sala Consilina, di ruolo libero ma all'occorrenza può anche giocare in attacco. Un rinforzo fortemente voluto sia da coach Orlando che dalla direttrice tecnica Elena Ligrani per andare a completare il roster rossoblù. Abbiamo trovato subito un'intesa a partire dall'impegno che richiede un campionato di Serie C e dalla professionalità che richiede sia da parte delle giocatrici che dello staff  ha dichiarato Giorgia Casale - ; entrare in un roster così affiatato e che ho seguito lo scorso anno da lontano, non può che spronarmi e ho tanta voglia di poter dare un apporto a questo a questo gruppo che ha fatto veramente bene lo scorso anno. Il nuovo libero rossoblù racconta quelle che sono le aspettative e gli obiettivi per la nuova stagione: Entro a far parte di un bel roster, e non vedo l'ora di subentrare e dare il mio apporto. Obiettivi? L'obiettivo è la crescita personale per poter dare qualcosa in più all'intera squadra e il massimo impegno perchè il campionato di Serie C è sicuramente impegnativo ma potremmo toglierci belle soddisfazioni perchè il gruppo squadra è valido e non vedo l'ora di iniziare. Anche se da lontano, Casale conosce la realtà Pm Volley sia per l'ottima stagione dello scorso anno delle rossoblù ma anche per aver giocato le giovanili in Basilicata: Abbiamo disputato alcune amichevoli da avversari e conosco anche qualche compagna anche perchè da Sala Consilina mi trovo a seguire sia le vicende del territorio campano che lucano e ho svolto in Basilicata le giovanili proprio con la società di Sala Consilina. Ho giocato insieme a Bianca Cataldo due stagioni fa e anche lei mi aggiornava su quanto faceva la squadra lo scorso anno e di scambiarci informazioni su come andavano i nostri campionati. Per Casale anche il coronamento di un sogno, giocare insieme al suo idolo Antonella Micca: Per me è una grande soddisfazione personale perchè all'epoca della Puntotel Sala Consilina io ero la classica raccattapalle mentre lei era il libero della prima squadra ed è un sogno poter giocare con lei.



