Sabato 13 settembre, dalle 10 alle 19, la filiale BNL di viale Marconi 94 a Potenza ospiterà la prima edizione del Torneo di Subbuteo e Calcio Tavolo BNL Cup 2025, organizzato da BNL con lASD Subbuteo Club Basilicata e la partecipazione di associazioni sportive da Campania, Basilicata, Puglia, Calabria e Abruzzo. Levento, che unisce sport e solidarietà, prevede spazi espositivi dedicati ad aziende locali, momenti ludico-sportivi e interventi istituzionali. Liniziativa sosterrà la ricerca scientifica sulle malattie genetiche rare grazie a donazioni libere interamente devolute alla Fondazione Telethon. La presentazione è in programma mercoledì 10 settembre alle 15.30 nella stessa sede, con la partecipazione di rappresentanti BNL e del Subbuteo Club Basilicata.