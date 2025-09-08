HOMEContattiDirettoreWebTvNewsNews SportCultura ed Eventi

 

 
CONI Basilicata: ''Stop alla guerra nello sport, posizione chiara anche su Israele''

8/09/2025



Sulla partita di questa sera tra le nazionali di calcio di Israele e Italia, valida per le qualificazioni ai Mondiali, è intervenuto il presidente del CONI Basilicata, Giovanni Salvia. In una nota stampa ha dichiarato:

Questa sera si giocherà Israele contro Italia per le qualificazioni ai Mondiali di calcio. Credo che il mondo dello sport internazionale debba prendere una posizione chiara, come fatto in passato con la Russia e le squadre che la rappresentano, anche con Israele. Lo sport non ha colori politici e deve sempre schierarsi contro la guerra e chi la alimenta, causando migliaia di vittime. La Carta Olimpica è chiara e deve valere per tutti. Guardo questo bambino e penso: è possibile che chi deve decidere sia così insensibile? Parlare di realpolitik significa diventare corresponsabili.


Non con i miei soldi. Non con i nostri soldi
di don Marcello Cozzi

Parlare di pace in tempi di guerra è necessario, ma è tardi.
Non bisogna aspettare una guerra per parlarne. Bisogna farlo prima.
Bisogna farlo quando nessuno parla delle tante guerre dimenticate dall'Africa al Medio Oriente, quando si costruiscono mondi e società sulle logiche tiranniche di un mercato che scarta popoli interi dalla tavola dello sviluppo imbandita solo per pochi frammenti di umanità; bisogna farlo quando la frusta del denaro, come ...-->continua



