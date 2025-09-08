Sulla partita di questa sera tra le nazionali di calcio di Israele e Italia, valida per le qualificazioni ai Mondiali, è intervenuto il presidente del CONI Basilicata, Giovanni Salvia. In una nota stampa ha dichiarato:



Questa sera si giocherà Israele contro Italia per le qualificazioni ai Mondiali di calcio. Credo che il mondo dello sport internazionale debba prendere una posizione chiara, come fatto in passato con la Russia e le squadre che la rappresentano, anche con Israele. Lo sport non ha colori politici e deve sempre schierarsi contro la guerra e chi la alimenta, causando migliaia di vittime. La Carta Olimpica è chiara e deve valere per tutti. Guardo questo bambino e penso: è possibile che chi deve decidere sia così insensibile? Parlare di realpolitik significa diventare corresponsabili.