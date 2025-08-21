|
|Nell'incubo del gioco d'azzardo: debiti fino a 100mila euro. Nel 2024 spesi mille euro per ogni lucano
21/08/2025
I lucani hanno speso oltre un miliardo e duecento milioni nel gioco d'azzardo nel 2024, con una media di mille euro a persona. Metà delle famiglie sovraindebitate assistite dall'associazione Famiglia e Sussidiarietà è finita in difficoltà proprio a causa di giochi e scommesse. Con debiti che in alcuni casi hanno toccato quota centomila euro.
Per fronteggiare questa emergenza, l'associazione Famiglia e Sussidiarietà ha messo in campo oltre 126mila euro: 17mila euro di contributi a fondo perduto nei primi sei mesi del 2025 e 109mila euro di prestiti agevolati erogati nel 2024 attraverso i tre gli sportelli dell'associazione, che è attiva a Matera, Policoro e Potenza.
Eppure, anche questo sforzo appare piccolo di fronte alla dimensione del problema: Famiglia e Sussidiarietà assiste 30 famiglie. Di queste, la metà ha accumulato debiti da giochi e scommesse per oltre centomila euro. Messi insieme, fanno un milione e mezzo di euro di debiti.
La soluzione, secondo Angelo Festa, presidente di Famiglia e Sussidiarietà, passa attraverso una rete che coinvolga le associazioni, i Comuni e i centri di Servizio per le Dipendenze - anche detti SERD - che fanno parte del Sistema Sanitario Nazionale.
|
