I lucani hanno speso oltre un miliardo e duecento milioni nel gioco d'azzardo nel 2024, con una media di mille euro a persona. Metà delle famiglie sovraindebitate assistite dall'associazione Famiglia e Sussidiarietà è finita in difficoltà proprio a causa di giochi e scommesse. Con debiti che in alcuni casi hanno toccato quota centomila euro.

Per fronteggiare questa emergenza, l'associazione Famiglia e Sussidiarietà ha messo in campo oltre 126mila euro: 17mila euro di contributi a fondo perduto nei primi sei mesi del 2025 e 109mila euro di prestiti agevolati erogati nel 2024 attraverso i tre gli sportelli dell'associazione, che è attiva a Matera, Policoro e Potenza.

Eppure, anche questo sforzo appare piccolo di fronte alla dimensione del problema: Famiglia e Sussidiarietà assiste 30 famiglie. Di queste, la metà ha accumulato debiti da giochi e scommesse per oltre centomila euro. Messi insieme, fanno un milione e mezzo di euro di debiti.

La soluzione, secondo Angelo Festa, presidente di Famiglia e Sussidiarietà, passa attraverso una rete che coinvolga le associazioni, i Comuni e i centri di Servizio per le Dipendenze - anche detti SERD - che fanno parte del Sistema Sanitario Nazionale.

TGR Basilicata