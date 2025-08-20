Colpo importante sul mercato per l'Oppido lucano: come riportato da Gabriele Pio Piccolo, la Cristofaro Oppido ha ufficializzato larrivo di Francesco Alessandro Potenza, classe 2001, esterno offensivo e seconda punta cresciuto nel vivaio del Melfi. Reduce da stagioni di grande continuità e rendimento, il giocatore ha costruito la sua credibilità a suon di gol: dagli esordi in Eccellenza, passando per lexploit in Seconda Categoria con 37 reti, fino alle conferme in Promozione ed Eccellenza. Duttilità, tecnica e incisività fanno di Potenza un innesto di spessore per il Club.



Colpo di mercato in Basilicata. La Cristofaro Oppido si assicura le prestazioni di Francesco Alessandro Potenza, esterno offensivo e seconda punta classe 2001, reduce da stagioni di grande continuità e rendimento con la maglia del Melfi.



Cresciuto calcisticamente proprio nel club gialloverde, Potenza si è messo in luce negli ultimi anni grazie a un percorso in costante crescita. Dopo gli esordi in Eccellenza nel 2020/21, con i primi gol tra i grandi, ha vissuto unannata memorabile in Seconda Categoria 2022/23, quando trascinò il Melfi con 37 reti in 26 partite, contribuendo alla vittoria del campionato. Confermatosi poi protagonista anche in Promozione (14 gol in 20 presenze), ha affrontato da titolare lultima stagione di Eccellenza, chiusa con 9 reti in 20 presenze e una salvezza conquistata con il gruppo.



La sua duttilità  capace di agire sia da esterno che da seconda punta  unita a tecnica, velocità e capacità di incidere negli uno contro uno, rappresentano un valore aggiunto per il progetto della Cristofaro Oppido.



Loperazione è stata seguita dalla GC Sport Consultants, che ha curato la trattativa mettendo in evidenza le qualità di un calciatore ormai pronto a una nuova sfida. Con questo innesto, la società lucana manda un segnale chiaro al campionato: puntare su giocatori giovani ma già esperti e abituati a prendersi responsabilità pesanti.



Gabriele Pio Piccolo



