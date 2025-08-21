La Pm Gruppo Macchia Potenza è pronta per la stagione 2025/26. Dopo il percorso straordinario della passata stagione con il gruppo guidato da coach Marco Olrando e dalla direttrice tecnica Elena Ligrani che ha visto la formazione rossoblù dominare il campionato di Serie D campana e vincere tutti i trofei campani (Coppa e Super Coppa Campania) e la Coppa Basilicata, si parte con una nuova e avvincente stagione. La Pm Gruppo Macchia Potenza si prepara al ritorno in Serie C rimanendo nel raggruppamento campano con una rosa in continuità rispetto alla passata stagione sia in termini di giocatrici che in panchina. Formalizzata l'iscrizione al campionato, la Pm Volley attende la composizione dei gironi per conoscere le proprie avversarie. Nell'attesa il club rossoblù sta costruendo il nuovo roster. Dopo la conferma di coach Marco Orlando in panchina, la società rossoblù è impegnata a consolidare la struttura societaria con il presidente Michele Ligrani che sarà affiancato da una serie di dirigenti per ottemperare al meglio gli intensi impegni della Serie C campana e dell'ampio settore giovanile. Al fianco di Michele Ligrani c'è sempre lo storico digirente Luigi Larito, colonna portante della Pm Volley Potenza e braccio destro del presidente, nonché figura di riferimento per tutte le atlete e i tecnici. La novità riguarda il ruolo di vice presidente, occupato dell'imprenditore Rocco Nella, mentre il digirente Elio Ricci ricoprirà il ruolo di direttore sportivo e team manager oltre ad essere un prezioso collaboratore della struttura societaria. Dopo i successi della passata stagione non sarà facile ripetersi - ha dichiarato il presidente Michele Ligrani - , ci prepariamo a vivere una nuova stagione che si preannuncia intensa e ricca di emozioni. Ho riposto piena fiducia nelle figure che hanno contribuito alla conquista del campionato e del ritorno in Serie C insieme ai tre trofei regionali. Quello della Pm Volley è un progetto che si rinnova da oltre quattro decenni e con la nuova stagione prende il via il 44° anno di attività: La passione e l'impegno non mancano mai - continua Ligrani  e con il passare degli anni aumentano anche gli stimoli e le sfide, ecco perchè abbiamo deciso in allargare la nostra struttura societaria per consolidare il nostro club, migliorare l'organizzazione di prima squadra e dell'intero settore giovanile e puntare, da qui a qualche anno, a ritornare sui palcoscenici che ci hanno visto protagonisti a livello nazionale.



