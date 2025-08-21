A Potenza l’inflazione rallenta, offrendo un segnale positivo dopo anni di forte pressione sui prezzi. Secondo l’ultima rilevazione del Garante per la sorveglianza dei prezzi, realizzata con il supporto della Camera di Commercio della Basilicata, nel bimestre maggio-giugno 2025 la variazione annua dell’indice dei prezzi al consumo si è attestata al +1,8%, mentre su base congiunturale si registra un calo del -0,3%. Un andamento che, pur restando leggermente superiore alla media regionale (+1,5%) e nazionale (+1,6%), si colloca al di sotto della soglia BCE del 2%, parametro chiave di stabilità.

Un dato che, pur collocandosi leggermente sopra la media regionale (+1,5%) e nazionale (+1,6%), resta sotto la soglia del 2% fissata dalla Banca Centrale Europea come obiettivo di stabilità. Questo raffreddamento dell’inflazione rappresenta un segnale incoraggiante per la pianificazione economica locale e per la fiducia dei consumatori, soprattutto dopo le forti pressioni inflattive del biennio 2022–2023.

Tuttavia, Federconsumatori Basilicata sottolinea come il rallentamento non coinvolga in modo uniforme tutti i settori. I prezzi dei prodotti alimentari continuano a crescere, seppur moderatamente: +2,1% su base annua, con un incremento congiunturale del +0,6%.



I rincari che pesano sul carrello

Nel dettaglio, si evidenziano aumenti significativi nei seguenti comparti:

- Caffè e derivati: in crescita costante, spinti da tensioni internazionali e costi di produzione.

- Carne: +3,3% per la carne di vitello e +5,4% per il pollo a busto.

- Prodotti ittici: acciughe (+12,1%), cozze italiane (+9,4%) e seppie (+8%).

Anche il comparto lattiero-caseario mostra segnali di rincaro: mozzarella di latte vaccino (+1,4%) e pecorino romano (+3,4%).



I prodotti in calo

In controtendenza, si registrano cali nei prezzi di:

- Verdure: pomodori ciliegini (-15,6%), insalata cappuccio (-16,1%) e zucchine costolute (-10,7%).

- Frutta: angurie, pesche e ciliegie risultano più accessibili rispetto al 2024, mentre i kiwi segnano un aumento del +19,8%.



Monitoraggio e tutela

Federconsumatori Basilicata continuerà a monitorare settimanalmente i prezzi nei mercati rionali e nei punti vendita della città, al fine di garantire trasparenza e tutela per i cittadini. Le oscillazioni tra le diverse categorie di prodotti evidenziano l’importanza di un’analisi territoriale puntuale per comprendere le reali dinamiche dei consumi.

Invitiamo i consumatori a segnalare eventuali anomalie nei prezzi e a consultare i nostri canali informativi per aggiornamenti e consigli utili.