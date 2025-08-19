Con determinazione del Direttore n.178 del 18 agosto 2025 è stato pubblicato il bando per borse di studio e posti alloggio dell’Università della Basilicata per l’a.a. 2025/2026. La procedura è attiva dal 18 agosto nell’area riservata del sito ARDSU e resterà aperta fino alle ore 23:59 del 25 settembre 2025. Gli importi massimi previsti variano in base alla condizione dello studente: oltre 7.000 euro per i fuori sede (comprensivi di alloggio e mensa), 4.100 euro per i pendolari (mensa inclusa) e 2.850 euro per gli studenti in sede (mensa inclusa). Per l’accesso al beneficio sono stabiliti nuovi limiti reddituali: ISEE inferiore a 28.000 euro e ISPE fino a 60.750 euro. Per chiarimenti è attivo il numero 0971418211, che collega a un operatore virtuale, ed è disponibile la sezione FAQ sul sito. In caso di ulteriori dubbi è possibile scrivere a info@ardsubasilicata.it .



19/08/2025 - Borse di studio e posti alloggio: la Basilicata che investe sul futuro dei giovani studenti universitari

Un segnale concreto a sostegno dei giovani lucani arriva dall’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario (ARDSU), che ha pubblicato il nuovo bando per borse di studio e posti alloggio per l’anno accademico 2025/2026.

