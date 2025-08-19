-->
La voce della Politica
|Borse di studio e posti alloggio: la Basilicata che investe sul futuro dei giovani studenti universitari
19/08/2025
|Un segnale concreto a sostegno dei giovani lucani arriva dallAzienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario (ARDSU), che ha pubblicato il nuovo bando per borse di studio e posti alloggio per lanno accademico 2025/2026.
Si tratta di unopportunità importante per centinaia di studenti dellUniversità degli Studi della Basilicata e degli istituti di alta formazione della con un investimento di 9 milioni di euro in tre anni, finanziati, anche attraverso i fondi europei FESR e FSE+.
Le domande si potranno presentare solo online con SPID, entro le 23:59 del 25 settembre 2025, tramite il portale ufficiale www.ardsubasilicata.it. Per la gestione delle comunicazioni ufficiali è necessaria anche una PEC personale.
Per lanno accademico 2025/2026 sono previsti 110 posti alloggio a Potenza, distribuiti tra la residenza universitaria di Macchia Romana (46 posti più 3 riservati a studenti con disabilità), le strutture di via della Pineta (35 posti) e gli appartamenti sempre in via della Pineta (25 posti). È inoltre in corso la formalizzazione di una convenzione per ulteriori 16 posti alloggio a Matera.
Le borse di studio hanno importi diversificati: fino a 6.718 euro annui per i fuori sede, circa 3.926 euro per i pendolari e 2.708 euro per gli studenti in sede. Per gli studenti in sede degli anni successivi è previsto un pasto gratuito al giorno nelle mense universitarie ARDSU.
I limiti economici fissati per partecipare sono: ISEE massimo 27.948 e ISPE massimo 60.757.
«Il diritto allo studio non è solo un principio da enunciare ma un impegno concreto con investimenti concreti. Con questo bando spiega il direttore generale dellARDSU, avv. Giuseppe Giuzio vogliamo garantire a tutti, indipendentemente dalla condizione economica, la possibilità di studiare e crescere in Basilicata. È una scelta che guarda al futuro del nostro territorio e alla sua capacità di trattenere e attrarre giovani talenti. Peraltro, tra le novità di questanno cè il cosiddetto semestre filtro di Medicina: chi non supererà i test di ingresso o deciderà di iscriversi ad altri corsi in Basilicata potrà comunque presentare domanda di borsa e posto alloggio in una finestra straordinaria prevista tra febbraio e marzo 2026. Un modo per non lasciare nessuno indietro».
«Dietro ogni borsa studio spiega il DG - cè una storia di sacrifici, speranze e ambizioni. Aiutare gli studenti significa aiutare la Basilicata a crescere. Ci piace pensare che è una Basilicata che crede nei suoi studenti: li accoglie nelle residenze, li accompagna nelle aule, li sostiene nei sogni. Le borse di studio e i posti alloggio sono molto più di un aiuto economico: sono la mano tesa di una comunità che sa che il talento dei giovani è la vera ricchezza capace di fare da volano per la crescita di tutta la regione.
Gli studenti interessati sono invitati a leggere con attenzione il bando e a compilare la domanda nella propria area personale. Per dubbi o difficoltà, lARDSU ha attivato un numero dedicato alle borse di studio che risponde h24 al numero 0971418211.
