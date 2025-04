Il Consiglio regionale della Basilicata ha approvato, con 13 voti favorevoli e 5 contrari, il Bilancio di previsione finanziario 2025–2027, documento strategico coerente con il DEFR (Documento di Economia e Finanza Regionale). Il bilancio prevede risorse libere per 36 milioni di euro annui destinati al bonus gas, 161 milioni per spese correnti obbligatorie (personale, mutui, debiti), e contributi alla finanza pubblica pari a 20 milioni nel 2025 e 30 milioni nei due anni successivi. È previsto un impegno di 41 milioni per il ripiano del disavanzo sanitario 2024 e 25 milioni per gli enti strumentali regionali.

Particolare attenzione è rivolta a settori strategici:

14 milioni all’Università della Basilicata,

5,2 milioni per bonifiche ambientali,

20 milioni per Acquedotto Lucano,

2,6 milioni per prestazioni sanitarie extra LEA,

151 milioni per il trasporto pubblico,

1,6 milioni per l’acquisto dei libri scolastici,

250 mila euro per gli asili nido

800 mila euro per lo sport.

Circa 46 milioni sono destinati al cofinanziamento dei programmi comunitari, mentre 1,5 milioni vanno a interventi urgenti e 3,5 milioni alla protezione civile.

Sul piano dei fondi vincolati, il triennio prevede 1,5 miliardi da fondi europei FSE Plus, FESR e FSC 2021/2027, 121 milioni dal PNRR e 46 milioni dal Piano Nazionale Complementare. Il Fondo Sanitario Regionale per i LEA ammonta a 1,2 miliardi, mentre il Fondo Nazionale Trasporti garantisce 76 milioni annui.

Nel 2025, l’avanzo di amministrazione vincolato è pari a 262 milioni, di cui 76 milioni per il Programma Operativo Val d’Agri; il resto è destinato a settori come agricoltura, energia, edilizia e politiche sociali. Dai proventi dell’estrazione di petrolio, la Regione incassa 56,9 milioni (produzione 2023), 27 milioni (produzione 2015, per il 2025) e 14 milioni (per il 2026). Le principali destinazioni sono: 23 milioni per i Piani Sociali di Zona, 1,75 milioni per l’assistenza ai nefropatici, 8 milioni per il FUAL, 10 milioni alla forestazione e 16,7 milioni al rafforzamento dei servizi SAAP.



Con 13 voti favorevoli e 4 contrari è stata anche approvata la Legge di stabilità 2025–2027, che consente l’attuazione delle misure previste nel DEFR. Essa rifinanzia il bonus gas (36 milioni/anno), in attesa della nuova fase degli accordi con i concessionari, e prevede oltre 600 milioni per leggi regionali di spesa e sostegno all’economia. Di questi, 504 milioni sono destinati a leggi di spesa ricorrenti, 85 milioni a misure per lo sviluppo, e 12 milioni a interventi cofinanziati dallo Stato. Gli investimenti pubblici, a impegno pluriennale, ammontano a 12,3 milioni, mentre quasi 1 miliardo è destinato ai Programmi Operativi cofinanziati dai fondi UE.

Tra gli interventi di rilievo: 12 milioni nel 2025 per l’inclusione socio-lavorativa di persone in difficoltà economica, impiegate in lavori utili alla collettività.

Durante l’apertura della seduta, è stato osservato un minuto di silenzio in memoria di Papa Francesco, scomparso il Lunedì dell’Angelo, su proposta del presidente del Consiglio regionale Marcello Pittella.

Il presidente della Regione, Vito Bardi, ha illustrato gli obiettivi della manovra: copertura delle spese obbligatorie, sostegno alla sanità, trasporti, università e politiche sociali, con un’attenta gestione dei fondi liberi e vincolati. Bardi ha sottolineato l’importanza di mantenere l’equilibrio finanziario e garantire servizi efficienti.



Infine, è stato approvato il Documento Economico Finanziario Regionale (DEFR), che definisce le linee strategiche della Regione nei 10 ambiti di policy: transizione energetica, valorizzazione dell’ambiente, potenziamento della sanità e dei trasporti, sostegno all’istruzione, promozione del turismo e cultura, miglioramento della capacità amministrativa e sviluppo dell’economia locale.

Le misure puntano a una Basilicata più verde, resiliente, con infrastrutture moderne, una pubblica amministrazione efficiente e servizi pubblici più accessibili e sostenibili.





