Il Consiglio regionale della Basilicata ha approvato all’unanimità un ordine del giorno, collegato alla Legge di stabilità, a firma del capogruppo del Pd, Piero Lacorazza in tema di sviluppo sostenibile



Con il documento votato all’unanimità si impegna la Giunta regionale: “ad adoperarsi per l’istituzione di un ‘Fondo 2050 per lo sviluppo sostenibile’ a partire dai prossimi esercizi finanziari, in particolare utilizzando risorse derivanti dagli accordi petroliferi, per sostenere iniziative in linea con i principi costituzionali sulla tutela dell’ambiente e in risposta alle richieste delle nuove generazioni.



L’ordine del giorno, si precisa nel documento, “interpreta pienamente il concetto di ‘sviluppo sostenibile’, inteso come uno sviluppo che consente alla società attuale di soddisfare i propri bisogni senza compromettere quelli delle future generazioni. Il ‘Fondo 2050 per lo sviluppo sostenibile’, viene precisato ancora, è “finalizzato a sostenere iniziative di tutela ambientale coerenti con il nuovo dettato costituzionale, e quale risposta alle giuste istanze delle nuove generazioni, emerse con forza negli ultimi anni sia in Italia che nel resto del mondo”.