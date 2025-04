“La Basilicata sta voltando pagina. Il futuro delle platee RMI e TIS non sarà più legato a misure assistenziali, ma a una progettualità strutturale che mette al centro i cittadini, i Comuni e la tutela del territorio.” Lo dichiara il capogruppo regionale di Azione Nicola Morea, intervenendo sul percorso avviato dalla Regione per valorizzare le competenze dei lavoratori ex RMI e TIS.



“Stiamo rafforzando la forestazione, non solo per proteggere il nostro patrimonio naturale – continua Morea – ma anche per creare una nuova occupazione utile e dignitosa. Il lavoro egregio dell’Assessore Cupparo e del Direttore Generale del Dipartimento Andea Bernardo per inserire queste platee nei progetti di manutenzione ambientale, come i SAAP, significa valorizzare risorse già presenti sul territorio e farle diventare protagoniste di una Basilicata più sostenibile. È il superamento di una logica emergenziale, con la possibilità di restituire un valore concreto a territori fragili e spesso dimenticati.”



“Una strategia che genera effetti positivi su più fronti: occupazione, ambiente e tutela del territorio. È un passaggio fondamentale che mette in primo piano i bisogni dei cittadini - conclude il consigliere - offrendo loro un futuro più stabile e dignitoso”.