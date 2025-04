“Un bilancio di previsione deludente e, per utilizzare un’espressione impiegata dall’assessora Mongiello, un bilancio ‘triste’. Triste perché non investe, ma disinveste soprattutto su materie delicatissime come quelle dell’agricoltura, della cultura, delle politiche sociali e del diritto allo studio”. Lo dichiarano le consigliere regionali del M5s, Alessia Araneo e Viviana Verri.



“Un bilancio che fotografa il presente e ci cristallizza in un passato mortifero, senza respiro, senza visione e senza futuro. Un futuro – concludono Araneo e Verri - che hanno svenduto con i fumi del bonus gas. Ad oggi possiamo dirlo: il bonus gas, che drena 37 milioni di euro, è servito ad assicurare il secondo mandato al governo Bardi, ma ha tolto alle economie e all’ambiente. Una misura indistinta, che non ha tenuto conto delle differenze reddituali, che ha sottratto risorse alle compensazioni ambientali e alla transizione energetica, delegando quest’ultima alle multinazionali private”.