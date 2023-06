Si è tenuta ieri mattina a Roma, presso il ministero alle Infrastrutture, l’ennesima seduta del Tavolo operativo per il ripristino della SS18. L’incontro si è concluso positivamente – hanno commentato l’assessore alle Infrastrutture della Regione Basilicata, Donatella Merra, e il sindaco di Maratea e Commissario delegato per l’emergenza Daniele Stoppelli. Sono in corso i lavori per il ripristino della sede stradale e si conferma la data del 15 luglio per l’apertura della strada a senso unico alternato. L’assessore e il sindaco hanno ringraziato l’Anas per l’eccellente lavoro svolto, sia per la capacità dimostrata nell’individuazione di soluzioni tecniche adeguate finalizzate al ripristino della sede stradale che per la rapidità con la quale sono state rese fattibili. L’importo complessivo delle attività che si stanno mettendo in campo è di nove milioni di euro. L’assessore e il sindaco hanno infine ringraziato anche il ministero delle Infrastrutture per aver coordinato e presieduto efficacemente il Tavolo di un’emergenza nazionale come quella di Maratea.