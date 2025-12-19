|
|
|Turi (Ba): 'Suoni dalle 2 Americhe – dal Tango alla Rhapsody in Blue'
19/12/2025
|Nel clima delle festività natalizie, il Festival del Belcanto e l’Accademia “Chi è di scena!?” propongono un affascinante appuntamento musicale: “Suoni dalle 2 Americhe: dal Tango alla Rhapsody in Blue”, una produzione Festival Opera de Mari, in programma martedì 23 dicembre alle ore 20:00 presso l’Auditorium “I. Montanelli” di Turi (Ba).
L’ensemble da camera FOdM guiderà il pubblico in un emozionante dialogo sonoro tra due giganti del Novecento: Astor Piazzolla e George Gershwin. Due mondi lontani che si incontrano nella forza del ritmo e nella fusione dei linguaggi musicali: da un lato, il “tango nuevo” di Piazzolla, che trasforma la danza argentina in raffinata arte da concerto; dall’altro, la genialità di Gershwin, capace di fondere jazz e sinfonismo in capolavori immortali come la Rhapsody in Blue.
Sul palco si esibiranno Natalizia Carone (soprano), Giuseppe Bini (pianoforte), Antonio Ippolito (bandoneon), Ferdinando Redavid (clarinetto), Serena Soccoia (primo violino), Pantaleo Gadaleta (secondo violino), Alfonso Mastrapasqua (viola), Giovanni Astorino (violoncello) e Hsueh-Ju We (contrabbasso).
A rendere la serata ancora più coinvolgente sarà la presenza dell’attore Antonio Minelli e della voce narrante Marita De Luca, che accompagneranno il pubblico in un percorso tra storie, atmosfere e suggestioni condivise dai due compositori.
Un evento imperdibile, dove musica, teatro e parola si intrecciano per celebrare l’arte e le emozioni che uniscono i due continenti, realizzato con il patrocinio del PACT - Polo Arti Cultura Turismo Regione Puglia, del Comune di Turi, in collaborazione con il Festival Opera de Mari, Cultura e Armonia e con il sostegno di Willy Green Technology.
Tutte le informazioni sono disponibili sulle pagine social del Festival del Belcanto. Posti limitati, prenotazione al 331.3460579.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|1/12/2021 - Ultimo lotto Bradanica, domani alle 11.30 l’apertura al traffico
Come annunciato nei giorni scorsi verrà aperto domani, 2 dicembre, l’ultimo lotto “La Martella” della strada Statale “Bradanica”.
L’apertura al traffico è in programma alle ore 11.30 al km 135 lato La Martella.
Sarà presente l’assessore regionale alle Infrastrutture e Mobilità, Donatella Merra.
|
|28/11/2021 - Poste Italiane: estesi orari apertura di tre uffici postali lucani
Poste Italiane comunica che a partire lunedì 29 novembre, gli Uffici Postali di Matera 5, Melfi e Moliterno saranno interessati da un potenziamento degli orari di apertura al pubblico.
In particolare, gli uffici postali di Melfi e Moliterno (PZ) saranno aperti dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:20 – 19:05, il sabato dalle ore 8:20 alle 12:35. Matera 5 osserverà l’orario di apertura su 6 giorni lavorativi. Lun/ven 08:20 – 13:45, sabato 08:20 – 12:45.
Questi interventi confermano la vicinanza di Poste Italiane al territorio e alle sue comunità e la volontà di continuare a garantire un sostegno concreto all’intero territorio nazionale. Anche durante la pandemia, infatti, Poste Italiane ha assicurato con continuità l’erogazione dei servizi essenziali per andare incontro alle esigenze della clientela, tutelando sempre la salute dei propri lavoratori e dei cittadini.
L’Azienda coglie l’occasione per rinnovare l’invito ai cittadini a recarsi negli Uffici Postali nel rispetto delle norme sanitarie e di distanziamento vigenti, utilizzando, quando possibile, gli oltre 8.000 ATM Postamat disponibili su tutto il territorio nazionale e i canali di accesso da remoto ai servizi come le App “Ufficio Postale”, “BancoPosta”, “Postepay” e il sito www.poste.it.
|15/11/2021 - Obbligo di catene o pneumatici da neve
E’ stata emessa questa mattina e trasmessa alla Prefettura ed a tutte le Forze dell’ordine, l’ordinanza firmata dal Dirigente dell’Ufficio Viabilità e Trasporti della Provincia, l’ing. Antonio Mancusi, con la quale si fa obbligo:“A tutti i conducenti di veicoli a motore, che dal 01 Dicembre 2021 fino al 31 Marzo 2022 transitano sulla rete viaria di competenza di questa Provincia di Potenza, di essere muniti di pneumatici invernali (da neve) conformi alle disposizioni della direttiva comunitaria 92/33 CEE recepita dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 30/03/1994 e s.m.i. o a quelle dei Regolamenti in materia, ovvero di avere a bordo catene o altri mezzi antisdrucciolevoli omologati ed idonei ad essere prontamente utilizzati, ove necessario, sui veicoli sopraindicati.
Tale obbligo ha validità, anche al di fuori del pericolo previsto in concomitanza al verificarsi di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio”.