Si è svolta oggi presso la Questura di Potenza la conferenza stampa di fine anno, durante la quale il Questore ha illustrato il bilancio delle attività svolte nel corso del 2025. L’incontro ha offerto una panoramica completa delle operazioni di prevenzione, controllo del territorio e investigazione condotte dalla Polizia di Stato nella provincia di Potenza.

Particolare attenzione è stata dedicata all’attività della Polizia Postale e delle Comunicazioni, impegnata nel contrasto ai reati informatici, alle frodi online e nella tutela dei minori in rete, con un significativo incremento delle operazioni di prevenzione e repressione nel settore digitale. I dati della Polizia Stradale hanno evidenziato i controlli sulla rete viaria, la prevenzione degli incidenti e il contrasto alle condotte di guida pericolose, mentre la Polizia Ferroviaria ha garantito la sicurezza dei viaggiatori e del personale nelle stazioni e a bordo dei convogli.

Il Reparto Prevenzione Crimine Basilicata ha contribuito al rafforzamento dei servizi di controllo del territorio, supportando le articolazioni della Questura nella prevenzione della criminalità diffusa. Durante la conferenza è stata presentata anche la nuova Sala Operativa, recentemente ammodernata, che permetterà una gestione più efficiente delle attività di coordinamento e pronto intervento sul territorio.