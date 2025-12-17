Cè un momento preciso in cui la partita successiva smette di essere un riferimento lontano e diventa un orizzonte concreto. Per la Rinascita Volley Lagonegro quel momento è coinciso con la ripresa degli allenamenti, che ieri ha segnato lavvio della settimana di lavoro in vista, appunto, della gara in trasferta di domenica prossima contro la Romeo Sorrento, valevole per l'undicesima giornata della regular season di serie A2 Credem Banca.



Il successo da tre punti contro la quotata Emma Villas Codyeco Lupi Siena ha regalato morale alto e serenità alla squadra di coach Waldo Kantor, tornata in palestra con un atteggiamento positivo ma allo stesso tempo concentrato, immergendosi fin da subito nel ritmo quotidiano che scandisce la preparazione. Le prime sedute tra sala pesi e taraflex hanno avuto il compito di riallacciare i nodi del lavoro, rimettere in circolo sensazioni e automatismi, riportando il focus su ciò che si costruisce giorno dopo giorno, lontano dai riflettori del fine settimana.



A fare da punto di partenza per il lavoro settimanale ci sono anche le indicazioni emerse dallultima gara, lette attraverso numeri e statistiche che raccontano andamenti, conferme e i margini di crescita del gruppo. Il 45% di positività in attacco (con ben tre giocatori in doppia cifra a livello di punti: Cantagalli, Raffaelli e Armenante) è stato supportato da una notevole ricezione e fase break: 50% di positività e ben 14 muri vincenti (5 ciascuno per Raffaelli e Sperotto).



Ottimi gli inserimenti di Carlo De Angelis, che ha confermato le buone sensazioni affiorate dalle partite precedenti in cui è stato coinvolto, e soprattutto di Andrea Pegoraro, il centrale veneto che ha totalmente recuperato dallinfortunio ed è ormai pienamente inserito nelle rotazioni dal tecnico argentino. Menzione dobbligo per Diego Cantagalli, che domenica scorsa ha raggiunto e superato i 3.000 punti in carriera in serie A (3.007 per la precisione, in 234 presenze) e Giacomo Raffaelli, che ha toccato quota 100 in stagione con i 17 messi a segno contro Siena.



Nel corso della settimana, il programma predisposto dallo staff tecnico accompagnerà il gruppo in un percorso graduale ma continuo (due sedute in sala pesi, tutti i pomeriggi al Palasport di Villa dAgri per il consueto lavoro con la palla), in cui ogni allenamento avrà una funzione precisa: spazio alla cura delle situazioni di gioco, alla ricerca di maggiore continuità nelle diverse fasi e allattenzione per quei dettagli che, soprattutto lontano da casa, possono incidere sullandamento della gara.



Previsto per sabato pomeriggio il trasferimento verso la costa sorrentina.