|Scanzano Jonico, bancomat fatto saltare nella notte: via 55 mila euro
19/12/2025
Nella notte, intorno alle 3, un bancomat della Banca Popolare Pugliese in piazza Aldo Moro a Scanzano Jonico (MT) è stato fatto saltare con un’esplosione. I responsabili sono fuggiti con un bottino di circa 55 mila euro, causando gravi danni alla struttura. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, carabinieri e polizia di Policoro, che hanno avviato le indagini. La Uil e la Uilca hanno condannato il ripetersi di questi episodi, chiedendo un tavolo urgente sulla sicurezza di banche e poste e sottolineando che tali fatti non devono giustificare ulteriori chiusure di sportelli in Basilicata.
Non con i miei soldi. Non con i nostri soldi
di don Marcello Cozzi
Parlare di pace in tempi di guerra è necessario, ma è tardi.
Non bisogna aspettare una guerra per parlarne. Bisogna farlo prima.
Bisogna farlo quando nessuno parla delle tante guerre dimenticate dall'Africa al Medio Oriente, quando si costruiscono mondi e società sulle logiche tiranniche di un mercato che scarta popoli interi dalla tavola dello sviluppo imbandita solo per pochi frammenti di umanità; bisogna farlo quando la frusta del denaro, come ...-->continua