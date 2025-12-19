Nella notte, intorno alle 3, un bancomat della Banca Popolare Pugliese in piazza Aldo Moro a Scanzano Jonico (MT) è stato fatto saltare con un’esplosione. I responsabili sono fuggiti con un bottino di circa 55 mila euro, causando gravi danni alla struttura. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, carabinieri e polizia di Policoro, che hanno avviato le indagini. La Uil e la Uilca hanno condannato il ripetersi di questi episodi, chiedendo un tavolo urgente sulla sicurezza di banche e poste e sottolineando che tali fatti non devono giustificare ulteriori chiusure di sportelli in Basilicata.