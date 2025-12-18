HOMEContattiDirettoreWebTvNewsNews SportCultura ed Eventi

 

 
C1 Futsal Basilicata: lotta aperta in vetta tra Senise, Gorgoglione e Gema

18/12/2025



A tre giornate dalla fine del girone di andata, il campionato di C1 di futsal regionale in Basilicata resta molto aperto. In testa ci sono Senise e Gorgoglione, seguite a un solo punto da Gema 2016. Non è fuori dai giochi promozione nemmeno il Fortino, staccato di soli 2 punti.

Chi si è allontanato dalla vetta è il Viggiano, sconfitto sabato scorso in casa dal Senise per 4-1, con i gol di Borges (tripletta) e Ribeiro. Il Gorgoglione ha invece battuto il Lykos 8-0, mentre la Gema 2016 ha espugnato Latronico 6-3.

Un campionato avvincente in alta classifica, ma meno equilibrato nella parte bassa, dove due squadre sono ferme a un solo punto e distanti già sei dalla terzultima, rendendo difficile una salvezza diretta.

Di seguito il prossimo appuntamento e la classifica.

Partite 9° Giornata

Ama Matera 2019 - Gorgoglione
Gema 2016 - Essedi Maschito
Lykos - Fortino
Senise - Castrum Viggianello
Virtus Valsinni - Virtus Latronico
Old Boys Bernalda - Viggiano

Classifica Serie C1

Senise  20
Gorgoglione  20

Gema 2016  19
Fortino  18
Viggiano  15
Virtus Valsinni  11
Essedi Maschito  10
Lykos  9
Old Boys Bernalda  7
Castrum Viggianello  7

Virtus Latronico  1
Ama Matera 2019  1


