A tre giornate dalla fine del girone di andata, il campionato di C1 di futsal regionale in Basilicata resta molto aperto. In testa ci sono Senise e Gorgoglione, seguite a un solo punto da Gema 2016. Non è fuori dai giochi promozione nemmeno il Fortino, staccato di soli 2 punti.



Chi si è allontanato dalla vetta è il Viggiano, sconfitto sabato scorso in casa dal Senise per 4-1, con i gol di Borges (tripletta) e Ribeiro. Il Gorgoglione ha invece battuto il Lykos 8-0, mentre la Gema 2016 ha espugnato Latronico 6-3.



Un campionato avvincente in alta classifica, ma meno equilibrato nella parte bassa, dove due squadre sono ferme a un solo punto e distanti già sei dalla terzultima, rendendo difficile una salvezza diretta.



Di seguito il prossimo appuntamento e la classifica.



Partite 9° Giornata



Ama Matera 2019 - Gorgoglione

Gema 2016 - Essedi Maschito

Lykos - Fortino

Senise - Castrum Viggianello

Virtus Valsinni - Virtus Latronico

Old Boys Bernalda - Viggiano



Classifica Serie C1



Senise  20

Gorgoglione  20



Gema 2016  19

Fortino  18

Viggiano  15

Virtus Valsinni  11

Essedi Maschito  10

Lykos  9

Old Boys Bernalda  7

Castrum Viggianello  7



Virtus Latronico  1

Ama Matera 2019  1