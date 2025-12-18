|
|C1 Futsal Basilicata: lotta aperta in vetta tra Senise, Gorgoglione e Gema
18/12/2025
|A tre giornate dalla fine del girone di andata, il campionato di C1 di futsal regionale in Basilicata resta molto aperto. In testa ci sono Senise e Gorgoglione, seguite a un solo punto da Gema 2016. Non è fuori dai giochi promozione nemmeno il Fortino, staccato di soli 2 punti.
Chi si è allontanato dalla vetta è il Viggiano, sconfitto sabato scorso in casa dal Senise per 4-1, con i gol di Borges (tripletta) e Ribeiro. Il Gorgoglione ha invece battuto il Lykos 8-0, mentre la Gema 2016 ha espugnato Latronico 6-3.
Un campionato avvincente in alta classifica, ma meno equilibrato nella parte bassa, dove due squadre sono ferme a un solo punto e distanti già sei dalla terzultima, rendendo difficile una salvezza diretta.
Di seguito il prossimo appuntamento e la classifica.
Partite 9° Giornata
Ama Matera 2019 - Gorgoglione
Gema 2016 - Essedi Maschito
Lykos - Fortino
Senise - Castrum Viggianello
Virtus Valsinni - Virtus Latronico
Old Boys Bernalda - Viggiano
Classifica Serie C1
Senise 20
Gorgoglione 20
Gema 2016 19
Fortino 18
Viggiano 15
Virtus Valsinni 11
Essedi Maschito 10
Lykos 9
Old Boys Bernalda 7
Castrum Viggianello 7
Virtus Latronico 1
Ama Matera 2019 1
