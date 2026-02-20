-->
|Venosa, studenti protagonisti con Nuova Vita alla Plastica
20/02/2026
|Si è concluso con un bilancio estremamente positivo lincontro Nuova Vita alla Plastica Diventa Guardiano del Pianeta, tenutosi la mattina di giovedì 19 febbraio 2026, presso lAula Magna Battaglini dellI.I. S.S. Flacco-Battaglini.
Liniziativa, che ha visto una partecipazione entusiasta degli alunni dellI.C. Carlo Gesualdo da Venosa, ha segnato un momento fondamentale nel percorso di educazione ambientale promosso dallAmministrazione Comunale.
L'evento ha visto la partecipazione del Dirigente Scolastico Claudio Martino, della Consigliera allIstruzione Cristiana Caglia, dellAssessore allAmbiente di Venosa Giuseppe Buompensiere, del Sindaco Francesco Mollica e della funzionaria regionale della Direzione Ambiente Samantha Scarpa.
L'incontro è stato scandito da un percorso visivo di forte impatto. Oltre alla proiezione del video istituzionale della Regione Basilicata che ha unito con ironia le buone pratiche di raccolta alla scoperta dei parchi e dei paesaggi lucani i ragazzi hanno assistito a due video di approfondimento tecnico e ambientale. Il primo è stato focalizzato sul ciclo del riciclo della plastica, per mostrare come un rifiuto possa trasformarsi in risorsa, mentre il secondo ha affrontato il drammatico problema della plastica nei mari, sensibilizzando gli studenti sulle conseguenze globali dei nostri gesti quotidiani. Un ringraziamento speciale è stato rivolto al corpo docente per la straordinaria capacità di coinvolgere i ragazzi in un dialogo attivo sul futuro della Green Economy.
A suggellare il patto ambientale, ogni studente ha ricevuto in omaggio una borraccia donata dalla ditta LADISA, simbolo della lotta allo spreco e strumento pratico per ridurre immediatamente limpatto della plastica.
