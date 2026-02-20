Si terrà lunedì 23 febbraio, alle ore 11:30, presso la Sala Spadolini del Ministero della Cultura (Via del Collegio Romano, 27 - Roma), la conferenza stampa di presentazione del programma ufficiale di Matera Capitale Mediterranea della Cultura e del Dialogo 2026.







Durante l'incontro sarà illustrato il palinsesto del progetto "Terre Immerse", la visione con cui Matera ribalta la narrazione classica del Mare Nostrum. L'idea fondante del dossier è svelare un paradosso geologico: il Mediterraneo non finisce sulla costa, ma continua solido e profondo nelle "pieghe della terraferma".







È in questa profondità continentale che il Mezzogiorno smette di percepirsi come periferia per affermarsi come baricentro dell'area Euromediterranea: una piattaforma strategica di diplomazia culturale che interpreta la conoscenza non come ornamento, ma come "petrolio immateriale". Una risorsa energetica inesauribile capace di generare, al pari delle materie prime, sviluppo, stabilità e nuove alleanze strutturali tra Europa e Africa.







Saranno inoltre anticipati i dettagli della Cerimonia di Apertura, in programma il 20 marzo 2026 in occasione della Giornata Internazionale della Felicità, che darà il via ufficiale alle attività.



Alla conferenza stampa interverranno: il Ministro della Cultura, Alessandro Giuli; il Presidente della Giunta regionale della Basilicata, Vito Bardi; il Sindaco di Matera, Antonio Nicoletti; e il Direttore Generale della Fondazione Matera Basilicata 2019, Rita Orlando.



