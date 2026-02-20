Si è tenuto nel pomeriggio di ieri, su convocazione urgente dellAssessore regionale alle Infrastrutture, Pasquale Pepe, un tavolo tecnico presso il Dipartimento Infrastrutture della Regione Basilicata per affrontare le criticità emerse a seguito del sopralluogo congiunto effettuato lo scorso 5 febbraio nellarea su cui insiste il parcheggio interrato della spiaggia di Fiumicello, nel Comune di Maratea.







Allincontro hanno partecipato gli Uffici regionali Difesa del Suolo e Demanio Marittimo, lAgenzia del Demanio, il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, la Prefettura di Potenza, la Capitaneria di Porto, il Soggetto Attuatore per il dissesto idrogeologico e il Comune di Maratea.







Il tavolo tecnico ha preso atto delle risultanze dello studio aggiornato di vulnerabilità sismica, commissionato e presentato dal Comune di Maratea, dal quale emerge che non sussistono pericoli imminenti per la pubblica incolumità. È stata inoltre condivisa la necessità di avviare un monitoraggio geologico, geotecnico e strutturale dellinfrastruttura e dellarea in cui è ubicata, propedeutico alla successiva progettazione e alla messa in sicurezza definitiva di una infrastruttura ritenuta strategica per il territorio.







Il Sindaco di Maratea ha ringraziato lAssessore Pepe per aver prontamente attivato e messo a disposizione gli uffici regionali, nonché per aver convocato tutti gli enti coinvolti e competenti sullinfrastruttura, vitale per la comunità. Un ringraziamento è stato inoltre rivolto al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco per il costante lavoro svolto a tutela della pubblica incolumità e per aver evidenziato le criticità dellopera, contribuendo a riaccendere lattenzione sulla stessa e a porre le basi per la convocazione del tavolo tecnico.







Il Comune di Maratea provvederà sin da subito a trasmettere lo studio di vulnerabilità a tutti i soggetti coinvolti a vario titolo e, contestualmente, a comunicare gli adempimenti che intenderà assumere.







«La tutela della pubblica e privata incolumità rappresenta, ovviamente, la nostra priorità  ha dichiarato lAssessore Pepe  ed è nostro dovere garantire il necessario equilibrio tra questa esigenza e le necessità del tessuto turistico-imprenditoriale di Maratea. Questo è quanto emerso dal primo incontro e continueremo a muoverci in questa direzione».