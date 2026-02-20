-->
|
La voce della Politica
|Matera: secondo tavolo tecnico tra lAmministrazione Nicoletti e il mondo della cooperazione edilizia
20/02/2026
|Prosegue il dialogo tra lAmministrazione Comunale guidata dal Sindaco Antonio Nicoletti e il mondo della cooperazione edilizia. Si è tenuto nei giorni scorsi nel Palazzo Municipale il secondo incontro operativo tra lAssessore allUrbanistica e alle Politiche Abitative Giuseppe Sicolo e i rappresentanti di cooperative e consorzi locali.
La riunione, aperta con la sottoscrizione del verbale del precedente incontro del 28 gennaio, ha confermato la ferma volontà di sbloccare i Piani di Edilizia Economica e Popolare (PEEP) per offrire una risposta concreta allalto costo delle abitazioni, causato dalla scarsità di aree edificabili.
Nel corso del confronto, è preliminarmente emerso da parte delle cooperative intervenute che il fabbisogno abitativo stimato si attesta su 314 alloggi.
LAssessore Sicolo ha illustrato la strategia per individuare nuove aree attraverso larmonizzazione del Regolamento Urbanistico del 2021 con la Variante VEP del 1996. Lobiettivo è garantire procedure aperte e trasparenti per evitare gli errori e i contenziosi che hanno segnato il passato.
Venire incontro alle necessità dei cittadini è il primo motivo di esistere di questa amministrazione dichiara il Sindaco Nicoletti -. Il problema dellaccesso alle case è quindi centrale nel nostro programma di governo.
Un punto centrale è stato dedicato alla tutela delle risorse: sono circa 226 i "Buoni Casa" in attesa di erogazione e sono stati segnalati finanziamenti regionali già ottenuti che rischiano di andare perduti senza l'individuazione delle aree. Perdere finanziamenti pubblici per mancanza di programmazione sarebbe un fatto grave che questa Amministrazione vuole scongiurare, ha dichiarato l'Assessore Sicolo.
I rappresentanti delle cooperative hanno espresso soddisfazione per la discontinuità rispetto al passato e il metodo di ascolto adottato, auspicando che l'unità di intenti porti rapidamente a risultati tangibili per i soci.
Il tavolo di confronto permanente si aggiornerà per il terzo incontro il prossimo 3 marzo alle ore 9:30.
|
archivio
|La Voce della Politica
|20/02/2026 - M5S Araneo - Verri: più acqua negli invasi lucani, ma resta alta lattenzione sulla gestione idrica
Dopo diverse stagioni siccitose questo inverno ha restituito un po di ossigeno anzi, di acqua, agli invasi lucani, che segnano finalmente livelli con il segno più, circa il 25% in più rispetto allo stesso periodo del 2025.
Se la situazione climatica ci consente, f...-->continua
|
|
|20/02/2026 - Matera: secondo tavolo tecnico tra lAmministrazione Nicoletti e il mondo della cooperazione edilizia
Prosegue il dialogo tra lAmministrazione Comunale guidata dal Sindaco Antonio Nicoletti e il mondo della cooperazione edilizia. Si è tenuto nei giorni scorsi nel Palazzo Municipale il secondo incontro operativo tra lAssessore allUrbanistica e alle Politiche...-->continua
|
|
|20/02/2026 - Coldiretti: cè più acqua nelle dighe della Basilicata, ma servono un piano invasi e maggiori certezze per larea Nord
Migliora nettamente la situazione dei sei principali invasi della Basilicata, che attualmente contengono complessivamente 337 milioni di metri cubi di acqua, oltre 104 in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Una situazione che agevolerà lirriga...-->continua
|
|
|20/02/2026 - Taglio alla card cultura. Chiorazzo difende i docenti: Colpita la scuola, non le segreterie ministeriali
Il Vice Presidente del Consiglio regionale della Basilicata, Angelo Chiorazzo, esprime piena condivisione per la mobilitazione dei docenti contro il taglio della card cultura.
Colpire le risorse destinate alla formazione degli insegnanti è una scelta...-->continua
|
|
|20/02/2026 - Precari CNR, Bochicchio: Percorrere una soluzione condivisa
Ieri in IV Commissione abbiamo audito i precari del CNR. È indispensabile individuare in tempi rapidi una soluzione, anche alla luce della scadenza, in questo e nei prossimi mesi, di numerosi contratti, perché siamo di fronte a una questione di grande rilievo...-->continua
|
|
|20/02/2026 - Cupparo: Confronto sui progetti SAAP e ASA
Un confronto sulla programmazione 2026 dei progetti SAAP (Servizi Agro-Ambientali Aree Produttive) e ASA (Area Servizi Agro-Ambientali), di cui è competente il Dipartimento Attività Produttive, si è tenuto in Regione tra lAssessore Francesco Cupparo e dirigen...-->continua
|
|
|20/02/2026 - ''Matera nel cuore'' conferma Nicoletti: Toto e Cerrone riflettano
La maggioranza che sostiene il sindaco di Matera Antonio Nicoletti non può prescindere dal contributo di due persone perbene come i consiglieri Augusto Toto e Dominique Cerrone e mi auguro che la dichiarazione di Augusto Toto in Consiglio comunale possa tradur...-->continua
|
|