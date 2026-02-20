Prosegue il dialogo tra lAmministrazione Comunale guidata dal Sindaco Antonio Nicoletti e il mondo della cooperazione edilizia. Si è tenuto nei giorni scorsi nel Palazzo Municipale il secondo incontro operativo tra lAssessore allUrbanistica e alle Politiche Abitative Giuseppe Sicolo e i rappresentanti di cooperative e consorzi locali.



La riunione, aperta con la sottoscrizione del verbale del precedente incontro del 28 gennaio, ha confermato la ferma volontà di sbloccare i Piani di Edilizia Economica e Popolare (PEEP) per offrire una risposta concreta allalto costo delle abitazioni, causato dalla scarsità di aree edificabili.



Nel corso del confronto, è preliminarmente emerso da parte delle cooperative intervenute che il fabbisogno abitativo stimato si attesta su 314 alloggi.



LAssessore Sicolo ha illustrato la strategia per individuare nuove aree attraverso larmonizzazione del Regolamento Urbanistico del 2021 con la Variante VEP del 1996. Lobiettivo è garantire procedure aperte e trasparenti per evitare gli errori e i contenziosi che hanno segnato il passato.



Venire incontro alle necessità dei cittadini è il primo motivo di esistere di questa amministrazione  dichiara il Sindaco Nicoletti -. Il problema dellaccesso alle case è quindi centrale nel nostro programma di governo.



Un punto centrale è stato dedicato alla tutela delle risorse: sono circa 226 i "Buoni Casa" in attesa di erogazione e sono stati segnalati finanziamenti regionali già ottenuti che rischiano di andare perduti senza l'individuazione delle aree. Perdere finanziamenti pubblici per mancanza di programmazione sarebbe un fatto grave che questa Amministrazione vuole scongiurare, ha dichiarato l'Assessore Sicolo.



I rappresentanti delle cooperative hanno espresso soddisfazione per la discontinuità rispetto al passato e il metodo di ascolto adottato, auspicando che l'unità di intenti porti rapidamente a risultati tangibili per i soci.



Il tavolo di confronto permanente si aggiornerà per il terzo incontro il prossimo 3 marzo alle ore 9:30.