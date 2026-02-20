-->
|
La voce della Politica
|M5S Araneo - Verri: più acqua negli invasi lucani, ma resta alta lattenzione sulla gestione idrica
20/02/2026
|Dopo diverse stagioni siccitose questo inverno ha restituito un po di ossigeno anzi, di acqua, agli invasi lucani, che segnano finalmente livelli con il segno più, circa il 25% in più rispetto allo stesso periodo del 2025.
Se la situazione climatica ci consente, finalmente, di guardare con un po di ottimismo in più alla prossima stagione estiva, le crisi idriche che hanno riguardato la nostra regione negli ultimi anni ci impongono di tenere sempre la guardia alta, consapevoli che i provvedimenti emergenziali adottati fino ad ora (come il prelievo di acqua dal fiume Basento), non possono e non devono sostituire una corretta programmazione della distribuzione delle risorse idriche e degli interventi di manutenzione straordinaria degli invasi.
Non dimentichiamo, infatti, che il consiglio regionale si è riunito più volte, sempre e solo su impulso della minoranza, per discutere delle crisi idriche e ha approvato allunanimità una risoluzione contenente precisi impegni per il governo regionale, a cominciare da un ruolo più incisivo nel confronto con i vari enti coinvolti nella gestione delle risorse idriche, da AQL ad Acque del Sud, al Consorzio di Bonifica, alla Regione Puglia, con la quale concludere un accordo istituzionale che garantisca maggiore certezza sui flussi idrici, riequilibrio tariffario e giusta compensazione per i territori fornitori. Sul versante infrastrutturale si chiede al governo di predisporre un piano di verifica e riduzione delle perdite idriche, un censimento aggiornato delle sorgenti dacqua, un piano di interconnessione tra gli schemi idrici, trasmettendo annualmente al Consiglio una relazione dettagliata sullo stato delle risorse idriche.
Due sono gli aspetti, a nostro avviso, prioritari per garantire una gestione efficiente e scongiurare nuove crisi a danno del comparto agricolo: unattenta programmazione nella distribuzione della risorsa idrica, che consenta agli agricoltori di procedere alle coltivazioni stagionali in maniera continuativa, senza correre rischi dovuti ai limiti alle prenotazioni irrigue già vissuti nellultimo anno, e un piano di manutenzione straordinaria delle infrastrutture idriche in sinergia con gli enti gestori, finalizzato a ottimizzarne la capacità di accumulo e poter gestire gli ormai inevitabili cambiamenti climatici che hanno determinato le ultime emergenze idriche.
Su questi aspetti e sugli impegni assunti in Consiglio regionale abbiamo promesso di vigilare e lo facciamo incalzando costantemente gli assessori Cicala, già ascoltato in terza commissione nei mesi scorsi, al quale chiediamo di riferire in aula circa lo stato dellarte della distribuzione della risorsa idrica per l'agricoltura e lassessore Pepe, di cui abbiamo chiesto laudizione in commissione per fare il punto sullavanzamento dei lavori e dei progetti di ammodernamento che interessano gli invasi lucani.
La guardia resti sempre alta per tutelare uno dei settori trainanti delleconomia lucana quale lagricoltura, la cui qualità delle produzioni è riconosciuta a livello internazionale.
Viviana Verri, Alessia Araneo (Consigliere regionali Movimento 5 Stelle Basilicata)
|
archivio
|La Voce della Politica
|20/02/2026 - M5S Araneo - Verri: più acqua negli invasi lucani, ma resta alta lattenzione sulla gestione idrica
Dopo diverse stagioni siccitose questo inverno ha restituito un po di ossigeno anzi, di acqua, agli invasi lucani, che segnano finalmente livelli con il segno più, circa il 25% in più rispetto allo stesso periodo del 2025.
Se la situazione climatica ci consente, f...-->continua
|
|
|20/02/2026 - Matera: secondo tavolo tecnico tra lAmministrazione Nicoletti e il mondo della cooperazione edilizia
Prosegue il dialogo tra lAmministrazione Comunale guidata dal Sindaco Antonio Nicoletti e il mondo della cooperazione edilizia. Si è tenuto nei giorni scorsi nel Palazzo Municipale il secondo incontro operativo tra lAssessore allUrbanistica e alle Politiche...-->continua
|
|
|20/02/2026 - Coldiretti: cè più acqua nelle dighe della Basilicata, ma servono un piano invasi e maggiori certezze per larea Nord
Migliora nettamente la situazione dei sei principali invasi della Basilicata, che attualmente contengono complessivamente 337 milioni di metri cubi di acqua, oltre 104 in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Una situazione che agevolerà lirriga...-->continua
|
|
|20/02/2026 - Taglio alla card cultura. Chiorazzo difende i docenti: Colpita la scuola, non le segreterie ministeriali
Il Vice Presidente del Consiglio regionale della Basilicata, Angelo Chiorazzo, esprime piena condivisione per la mobilitazione dei docenti contro il taglio della card cultura.
Colpire le risorse destinate alla formazione degli insegnanti è una scelta...-->continua
|
|
|20/02/2026 - Precari CNR, Bochicchio: Percorrere una soluzione condivisa
Ieri in IV Commissione abbiamo audito i precari del CNR. È indispensabile individuare in tempi rapidi una soluzione, anche alla luce della scadenza, in questo e nei prossimi mesi, di numerosi contratti, perché siamo di fronte a una questione di grande rilievo...-->continua
|
|
|20/02/2026 - Cupparo: Confronto sui progetti SAAP e ASA
Un confronto sulla programmazione 2026 dei progetti SAAP (Servizi Agro-Ambientali Aree Produttive) e ASA (Area Servizi Agro-Ambientali), di cui è competente il Dipartimento Attività Produttive, si è tenuto in Regione tra lAssessore Francesco Cupparo e dirigen...-->continua
|
|
|20/02/2026 - ''Matera nel cuore'' conferma Nicoletti: Toto e Cerrone riflettano
La maggioranza che sostiene il sindaco di Matera Antonio Nicoletti non può prescindere dal contributo di due persone perbene come i consiglieri Augusto Toto e Dominique Cerrone e mi auguro che la dichiarazione di Augusto Toto in Consiglio comunale possa tradur...-->continua
|
|