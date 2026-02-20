Prosegue il dialogo tra lAmministrazione Comunale guidata dal Sindaco Antonio Nicoletti e il mondo della cooperazione edilizia. Si è tenuto nei giorni scorsi nel Palazzo Municipale il secondo incontro operativo tra lAssessore allUrbanistica e alle Politiche... -->continua

20/02/2026 - Precari CNR, Bochicchio: Percorrere una soluzione condivisa

Ieri in IV Commissione abbiamo audito i precari del CNR. È indispensabile individuare in tempi rapidi una soluzione, anche alla luce della scadenza, in questo e nei prossimi mesi, di numerosi contratti, perché siamo di fronte a una questione di grande rilievo...-->continua