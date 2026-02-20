-->
|
La voce della Politica
|Coldiretti: cè più acqua nelle dighe della Basilicata, ma servono un piano invasi e maggiori certezze per larea Nord
20/02/2026
|Migliora nettamente la situazione dei sei principali invasi della Basilicata, che attualmente contengono complessivamente 337 milioni di metri cubi di acqua, oltre 104 in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Una situazione che agevolerà lirrigazione dei terreni agricoli e, fortunatamente, ridurrà nei prossimi mesi i tanti sforzi profusi, la scorsa stagione, dagli agricoltori e dal Consorzio di bonifica della Basilicata per evitare danni importanti. Una buona notizia, conseguenza delle abbondanti precipitazioni che vanno avanti da settimane- spiega la Coldiretti della Basilicata ma è necessario continuare a tenere alta lattenzione soprattutto nellarea Nord della Basilicata ancora condizionata dalle insufficienti assegnazioni di risorsa sullo schema dellOfanto e tanto almeno fino a quando entrerà in esercizio la diga del Rendina. Per questo chiediamo che si definiscano da subito le assegnazioni sullo schema dellOfanto e che si realizzino gli interventi infrastrutturali finalizzati ad un incremento della capacità di accumulo delle dighe. Ma non basta. Con i periodi di siccità destinati a diventare sempre più lunghi, intensi ed estesi, è urgente, però, soprattutto nelle aree non servite dal Consorzio di Bonifica, realizzare un piano di piccoli invasi che permetterebbe di assicurare lapprovvigionamento idrico durante i periodi di siccità. Lintento è di raddoppiare la capacità di raccolta dellacqua piovana, rendendola disponibile per usi civili, per lagricoltura e per la produzione di energia idroelettrica pulita. Parliamo da anni dei bacini di accumulo, ma i passi avanti concreti sono ancora pochi. Oggi tratteniamo mediamente solo l'11% dellacqua piovana continua Coldiretti Basilicata - la Spagna ne trattiene più del doppio, la Francia addirittura tre volte tanto. Lacqua sarà fondamentale non solo per lagricoltura, ma anche per lo sviluppo della tecnologia, dellinnovazione e dellintelligenza artificiale. Perdere questa sfida è un lusso che non possiamo permetterci.
|
archivio
|La Voce della Politica
|20/02/2026 - Matera 2026, Lunedi conferenza stampa al Mic
Si terrà lunedì 23 febbraio, alle ore 11:30, presso la Sala Spadolini del Ministero della Cultura (Via del Collegio Romano, 27 - Roma), la conferenza stampa di presentazione del programma ufficiale di Matera Capitale Mediterranea della Cultura e del Dialogo 2026.
...-->continua
|
|
|20/02/2026 - M5S Araneo - Verri: più acqua negli invasi lucani, ma resta alta lattenzione sulla gestione idrica
Dopo diverse stagioni siccitose questo inverno ha restituito un po di ossigeno anzi, di acqua, agli invasi lucani, che segnano finalmente livelli con il segno più, circa il 25% in più rispetto allo stesso periodo del 2025.
Se la situazione climatica...-->continua
|
|
|20/02/2026 - Matera: secondo tavolo tecnico tra lAmministrazione Nicoletti e il mondo della cooperazione edilizia
Prosegue il dialogo tra lAmministrazione Comunale guidata dal Sindaco Antonio Nicoletti e il mondo della cooperazione edilizia. Si è tenuto nei giorni scorsi nel Palazzo Municipale il secondo incontro operativo tra lAssessore allUrbanistica e alle Politiche...-->continua
|
|
|20/02/2026 - Coldiretti: cè più acqua nelle dighe della Basilicata, ma servono un piano invasi e maggiori certezze per larea Nord
Migliora nettamente la situazione dei sei principali invasi della Basilicata, che attualmente contengono complessivamente 337 milioni di metri cubi di acqua, oltre 104 in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Una situazione che agevolerà lirriga...-->continua
|
|
|20/02/2026 - Taglio alla card cultura. Chiorazzo difende i docenti: Colpita la scuola, non le segreterie ministeriali
Il Vice Presidente del Consiglio regionale della Basilicata, Angelo Chiorazzo, esprime piena condivisione per la mobilitazione dei docenti contro il taglio della card cultura.
Colpire le risorse destinate alla formazione degli insegnanti è una scelta...-->continua
|
|
|20/02/2026 - Precari CNR, Bochicchio: Percorrere una soluzione condivisa
Ieri in IV Commissione abbiamo audito i precari del CNR. È indispensabile individuare in tempi rapidi una soluzione, anche alla luce della scadenza, in questo e nei prossimi mesi, di numerosi contratti, perché siamo di fronte a una questione di grande rilievo...-->continua
|
|
|20/02/2026 - Cupparo: Confronto sui progetti SAAP e ASA
Un confronto sulla programmazione 2026 dei progetti SAAP (Servizi Agro-Ambientali Aree Produttive) e ASA (Area Servizi Agro-Ambientali), di cui è competente il Dipartimento Attività Produttive, si è tenuto in Regione tra lAssessore Francesco Cupparo e dirigen...-->continua
|
|