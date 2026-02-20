Ieri in IV Commissione abbiamo audito i precari del CNR. È indispensabile individuare in tempi rapidi una soluzione, anche alla luce della scadenza, in questo e nei prossimi mesi, di numerosi contratti, perché siamo di fronte a una questione di grande rilievo per il futuro della ricerca in Basilicata. La Commissione si è impegnata ad attivare le necessarie interlocuzioni con il Governo regionale per costruire una possibile soluzione a una vicenda che si trascina da troppo tempo.



Lo dichiara il capogruppo di Avs-Psi-LBp in Consiglio regionale, Antonio Bochicchio.



A fine dicembre dello scorso anno- ricorda Bochicchio - ho presentato una mozione con cui si impegnava la Giunta regionale ad esprimere il pieno sostegno del Consiglio regionale alla vertenza del personale precario del CNR, sollecitando Governo, Ministero dellUniversità e della Ricerca e Parlamento ad incrementare le risorse destinate alle stabilizzazioni ai sensi dellart. 20 del D.lgs. 75/2017, attraverso una programmazione pluriennale e strutturale delle assunzioni. La mozione prevede inoltre di promuovere, in sede di Conferenza delle Regioni, un piano straordinario nazionale di stabilizzazione e di valutare forme di accompagnamento regionale, nel rispetto delle competenze e della normativa vigente, per assicurare la continuità delle attività del CNR in Basilicata e rafforzare il ruolo delle sedi lucane quali snodi strategici dellecosistema regionale della ricerca, dellinnovazione e della gestione del territorio.



Ora non cè più tempo da perdere. In assenza di una soluzione nazionale definitiva  evidenzia Bochicchio - anche per effetto di risorse statali insufficienti a stabilizzare i precari del CNR sullintero territorio nazionale, la Regione è chiamata ad assumersi una responsabilità, perché il Centro rappresenta un presidio strategico per la Basilicata. Il presidente della IV Ccp, Morea, che ringrazio, ha raccolto linvito dei commissari impegnandosi, già a partire dallinizio della prossima settimana, a confrontarsi al più presto con la Presidenza della Giunta e con lassessore allo Sviluppo economico, per individuare possibili coperture finanziarie, con lobiettivo di accompagnare i ricercatori in questa fase di transizione, in attesa che lo Stato reperisca le risorse necessarie a superare definitivamente il precariato nel settore.



Il CNR - conclude Bochicchio  è fondamentale per le esigenze del nostro tessuto economico e sociale. I centri attivi sul territorio regionale, impegnati in ambiti cruciali come ambiente, salute, energia e tutela del patrimonio culturale, costituiscono un motore di sviluppo, innovazione e competitività. La ricerca che vi si svolge è fondamentale per la salvaguardia di un territorio fragile come quello lucano e per orientare le politiche pubbliche verso modelli di crescita sostenibili e responsabili. Assicurare stabilità ai ricercatori significa non solo riconoscere il loro lavoro, ma investire nel futuro dellintera comunità lucana, che ha bisogno di competenze elevate e qualificate. La perdita di queste professionalità comporterebbe linterruzione di percorsi scientifici di rilievo e un ulteriore indebolimento di un contesto già segnato da fragilità strutturali.