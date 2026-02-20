-->
|
La voce della Politica
|Precari CNR, Bochicchio: Percorrere una soluzione condivisa
20/02/2026
|Ieri in IV Commissione abbiamo audito i precari del CNR. È indispensabile individuare in tempi rapidi una soluzione, anche alla luce della scadenza, in questo e nei prossimi mesi, di numerosi contratti, perché siamo di fronte a una questione di grande rilievo per il futuro della ricerca in Basilicata. La Commissione si è impegnata ad attivare le necessarie interlocuzioni con il Governo regionale per costruire una possibile soluzione a una vicenda che si trascina da troppo tempo.
Lo dichiara il capogruppo di Avs-Psi-LBp in Consiglio regionale, Antonio Bochicchio.
A fine dicembre dello scorso anno- ricorda Bochicchio - ho presentato una mozione con cui si impegnava la Giunta regionale ad esprimere il pieno sostegno del Consiglio regionale alla vertenza del personale precario del CNR, sollecitando Governo, Ministero dellUniversità e della Ricerca e Parlamento ad incrementare le risorse destinate alle stabilizzazioni ai sensi dellart. 20 del D.lgs. 75/2017, attraverso una programmazione pluriennale e strutturale delle assunzioni. La mozione prevede inoltre di promuovere, in sede di Conferenza delle Regioni, un piano straordinario nazionale di stabilizzazione e di valutare forme di accompagnamento regionale, nel rispetto delle competenze e della normativa vigente, per assicurare la continuità delle attività del CNR in Basilicata e rafforzare il ruolo delle sedi lucane quali snodi strategici dellecosistema regionale della ricerca, dellinnovazione e della gestione del territorio.
Ora non cè più tempo da perdere. In assenza di una soluzione nazionale definitiva evidenzia Bochicchio - anche per effetto di risorse statali insufficienti a stabilizzare i precari del CNR sullintero territorio nazionale, la Regione è chiamata ad assumersi una responsabilità, perché il Centro rappresenta un presidio strategico per la Basilicata. Il presidente della IV Ccp, Morea, che ringrazio, ha raccolto linvito dei commissari impegnandosi, già a partire dallinizio della prossima settimana, a confrontarsi al più presto con la Presidenza della Giunta e con lassessore allo Sviluppo economico, per individuare possibili coperture finanziarie, con lobiettivo di accompagnare i ricercatori in questa fase di transizione, in attesa che lo Stato reperisca le risorse necessarie a superare definitivamente il precariato nel settore.
Il CNR - conclude Bochicchio è fondamentale per le esigenze del nostro tessuto economico e sociale. I centri attivi sul territorio regionale, impegnati in ambiti cruciali come ambiente, salute, energia e tutela del patrimonio culturale, costituiscono un motore di sviluppo, innovazione e competitività. La ricerca che vi si svolge è fondamentale per la salvaguardia di un territorio fragile come quello lucano e per orientare le politiche pubbliche verso modelli di crescita sostenibili e responsabili. Assicurare stabilità ai ricercatori significa non solo riconoscere il loro lavoro, ma investire nel futuro dellintera comunità lucana, che ha bisogno di competenze elevate e qualificate. La perdita di queste professionalità comporterebbe linterruzione di percorsi scientifici di rilievo e un ulteriore indebolimento di un contesto già segnato da fragilità strutturali.
|
archivio
|La Voce della Politica
|20/02/2026 - Coldiretti: cè più acqua nelle dighe della Basilicata, ma servono un piano invasi e maggiori certezze per larea Nord
Migliora nettamente la situazione dei sei principali invasi della Basilicata, che attualmente contengono complessivamente 337 milioni di metri cubi di acqua, oltre 104 in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Una situazione che agevolerà lirrigazione dei terre...-->continua
|
|
|20/02/2026 - Taglio alla card cultura. Chiorazzo difende i docenti: Colpita la scuola, non le segreterie ministeriali
Il Vice Presidente del Consiglio regionale della Basilicata, Angelo Chiorazzo, esprime piena condivisione per la mobilitazione dei docenti contro il taglio della card cultura.
Colpire le risorse destinate alla formazione degli insegnanti è una scelta...-->continua
|
|
|20/02/2026 - Precari CNR, Bochicchio: Percorrere una soluzione condivisa
Ieri in IV Commissione abbiamo audito i precari del CNR. È indispensabile individuare in tempi rapidi una soluzione, anche alla luce della scadenza, in questo e nei prossimi mesi, di numerosi contratti, perché siamo di fronte a una questione di grande rilievo...-->continua
|
|
|20/02/2026 - Cupparo: Confronto sui progetti SAAP e ASA
Un confronto sulla programmazione 2026 dei progetti SAAP (Servizi Agro-Ambientali Aree Produttive) e ASA (Area Servizi Agro-Ambientali), di cui è competente il Dipartimento Attività Produttive, si è tenuto in Regione tra lAssessore Francesco Cupparo e dirigen...-->continua
|
|
|20/02/2026 - ''Matera nel cuore'' conferma Nicoletti: Toto e Cerrone riflettano
La maggioranza che sostiene il sindaco di Matera Antonio Nicoletti non può prescindere dal contributo di due persone perbene come i consiglieri Augusto Toto e Dominique Cerrone e mi auguro che la dichiarazione di Augusto Toto in Consiglio comunale possa tradur...-->continua
|
|
|20/02/2026 - Consiglio regionale della Basilicata convocato il 24 febbraio: sanità, industria e riforme allordine del giorno
Il Consiglio regionale della Basilicata è convocato, in seduta ordinaria, martedì 24 febbraio 2026 alle ore 15.00, nellaula Dinardo, sita al piano terra del Palazzo della Giunta regionale, in via Verrastro n. 4.
Primo punto allordine del giorno, la ...-->continua
|
|
|20/02/2026 - Montalbano Jonico il Comitato cittadino per il NO alla riforma costituzionale sulla giustizia
Si è ufficialmente costituito a Montalbano Jonico il Comitato cittadino per il NO alla riforma costituzionale sulla giustizia. L'organismo, nato per informare la cittadinanza sulle criticità dei quesiti referendari per la Riforma della Giustizia, ha stabil...-->continua
|
|