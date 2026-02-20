-->
|Cupparo: Confronto sui progetti SAAP e ASA
20/02/2026
|Un confronto sulla programmazione 2026 dei progetti SAAP (Servizi Agro-Ambientali Aree Produttive) e ASA (Area Servizi Agro-Ambientali), di cui è competente il Dipartimento Attività Produttive, si è tenuto in Regione tra lAssessore Francesco Cupparo e dirigenti di Flai-Cgil, Fai-Cisl e Uila-Uil, con la partecipazione del Presidente del Consorzio di Bonifica Basilicata, Giuseppe Musacchio, ente al quale la Regione ha delegato lesecuzione degli interventi.
Nel ripercorrere le azioni messe in campo per lattuazione 2025 dei progetti, con limpiego delle platee ex RMI ed ex TSI, lassessore ha evidenziato che le attività previste dai progetti riguardano:
la manutenzione delle aree a servizio di attività industriali, artigianali, commerciali e turistico-culturali;
la manutenzione della viabilità in generale, con priorità alle strade a servizio delle predette attività;
la manutenzione del verde urbano e del patrimonio pubblico di particolare interesse naturalistico-ambientale.
Attualmente la platea complessiva è formata da 1.782 lavoratori e per lannualità 2026 è prevista una spesa di circa 30 milioni di euro.
Con limpegno diretto del Presidente Bardi ha detto Cupparo ci siamo posti lobiettivo, condiviso dai sindacati, di assicurare un lavoro dignitoso a persone che per anni hanno vissuto nella precarietà e ai margini del mondo del lavoro, dando ai lavoratori delle platee ex RMI e TSI finalmente un contratto dignitoso.
Il Presidente del Consorzio di Bonifica, Musacchio, ha riferito che si sta lavorando per predisporre lavvio dei cantieri per i primi giorni del mese di maggio e ha fatto il punto dello stato degli adempimenti necessari, illustrando gli aspetti organizzativi e di programmazione e chiedendo la collaborazione dei sindacati.
Si è trattato di un confronto sereno con le organizzazioni sindacali confederali di categoria con le quali ha detto al termine Cupparo ha usato il linguaggio della verità, perché siano pienamente informate delle difficoltà nella definizione del bilancio regionale 2026, derivanti in buona parte dalla preventivata riduzione delle royalties del petrolio.
Ma limpegno prioritario del nostro Dipartimento è quello di reperire le risorse necessarie per garantire la regolarità dei salari ai lavoratori coinvolti, come avvenuto lo scorso anno, e le stesse giornate lavorative realizzate nel 2025.
Lassessore inoltre ha detto che per il progetto ASA che rappresenta la platea più debole si sta lavorando per intercettare nuovi canali finanziari e che si stanno valutando interventi con limpiego di lavoratori dei due progetti anche per la manutenzione delle strade provinciali che ne hanno assoluto bisogno.
Il traguardo che intendiamo raggiungere, particolarmente impegnativo, è il superamento della visione assistenzialistica con la quale è stata affrontata questa questione negli anni, trovando ampia condivisione con le forze sociali.
Sono situazioni ed emergenze sociali che sono state ignorate per anni. Noi abbiamo avuto il coraggio di affrontarle e continueremo a farlo anche con lintervento del Presidente Bardi che, sono certo, appena il quadro finanziario del bilancio 2026 sarà definito, convocherà i sindacati.
