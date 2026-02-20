-->

HOMEContattiDirettoreWebTvNewsNews SportCultura ed Eventi

La voce della Politica

Cupparo: Confronto sui progetti SAAP e ASA

20/02/2026

Un confronto sulla programmazione 2026 dei progetti SAAP (Servizi Agro-Ambientali Aree Produttive) e ASA (Area Servizi Agro-Ambientali), di cui è competente il Dipartimento Attività Produttive, si è tenuto in Regione tra lAssessore Francesco Cupparo e dirigenti di Flai-Cgil, Fai-Cisl e Uila-Uil, con la partecipazione del Presidente del Consorzio di Bonifica Basilicata, Giuseppe Musacchio, ente al quale la Regione ha delegato lesecuzione degli interventi.

Nel ripercorrere le azioni messe in campo per lattuazione 2025 dei progetti, con limpiego delle platee ex RMI ed ex TSI, lassessore ha evidenziato che le attività previste dai progetti riguardano:

la manutenzione delle aree a servizio di attività industriali, artigianali, commerciali e turistico-culturali;

la manutenzione della viabilità in generale, con priorità alle strade a servizio delle predette attività;

la manutenzione del verde urbano e del patrimonio pubblico di particolare interesse naturalistico-ambientale.

Attualmente la platea complessiva è formata da 1.782 lavoratori e per lannualità 2026 è prevista una spesa di circa 30 milioni di euro.

Con limpegno diretto del Presidente Bardi  ha detto Cupparo  ci siamo posti lobiettivo, condiviso dai sindacati, di assicurare un lavoro dignitoso a persone che per anni hanno vissuto nella precarietà e ai margini del mondo del lavoro, dando ai lavoratori delle platee ex RMI e TSI finalmente un contratto dignitoso.

Il Presidente del Consorzio di Bonifica, Musacchio, ha riferito che si sta lavorando per predisporre lavvio dei cantieri per i primi giorni del mese di maggio e ha fatto il punto dello stato degli adempimenti necessari, illustrando gli aspetti organizzativi e di programmazione e chiedendo la collaborazione dei sindacati.

Si è trattato di un confronto sereno con le organizzazioni sindacali confederali di categoria con le quali  ha detto al termine Cupparo  ha usato il linguaggio della verità, perché siano pienamente informate delle difficoltà nella definizione del bilancio regionale 2026, derivanti in buona parte dalla preventivata riduzione delle royalties del petrolio.

Ma limpegno prioritario del nostro Dipartimento è quello di reperire le risorse necessarie per garantire la regolarità dei salari ai lavoratori coinvolti, come avvenuto lo scorso anno, e le stesse giornate lavorative realizzate nel 2025.

Lassessore inoltre ha detto che per il progetto ASA  che rappresenta la platea più debole  si sta lavorando per intercettare nuovi canali finanziari e che si stanno valutando interventi con limpiego di lavoratori dei due progetti anche per la manutenzione delle strade provinciali che ne hanno assoluto bisogno.

Il traguardo che intendiamo raggiungere, particolarmente impegnativo, è il superamento della visione assistenzialistica con la quale è stata affrontata questa questione negli anni, trovando ampia condivisione con le forze sociali.

Sono situazioni ed emergenze sociali che sono state ignorate per anni. Noi abbiamo avuto il coraggio di affrontarle e continueremo a farlo anche con lintervento del Presidente Bardi che, sono certo, appena il quadro finanziario del bilancio 2026 sarà definito, convocherà i sindacati.



archivio

ALTRI

La Voce della Politica
20/02/2026 - Matera 2026, Lunedi conferenza stampa al Mic

Si terrà lunedì 23 febbraio, alle ore 11:30, presso la Sala Spadolini del Ministero della Cultura (Via del Collegio Romano, 27 - Roma), la conferenza stampa di presentazione del programma ufficiale di Matera Capitale Mediterranea della Cultura e del Dialogo 2026.

...-->continua
20/02/2026 - M5S Araneo - Verri: più acqua negli invasi lucani, ma resta alta lattenzione sulla gestione idrica

Dopo diverse stagioni siccitose questo inverno ha restituito un po di ossigeno anzi, di acqua, agli invasi lucani, che segnano finalmente livelli con il segno più, circa il 25% in più rispetto allo stesso periodo del 2025.

Se la situazione climatica...-->continua
20/02/2026 - Matera: secondo tavolo tecnico tra lAmministrazione Nicoletti e il mondo della cooperazione edilizia

Prosegue il dialogo tra lAmministrazione Comunale guidata dal Sindaco Antonio Nicoletti e il mondo della cooperazione edilizia. Si è tenuto nei giorni scorsi nel Palazzo Municipale il secondo incontro operativo tra lAssessore allUrbanistica e alle Politiche...-->continua
20/02/2026 - Coldiretti: cè più acqua nelle dighe della Basilicata, ma servono un piano invasi e maggiori certezze per larea Nord

Migliora nettamente la situazione dei sei principali invasi della Basilicata, che attualmente contengono complessivamente 337 milioni di metri cubi di acqua, oltre 104 in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Una situazione che agevolerà lirriga...-->continua
20/02/2026 - Taglio alla card cultura. Chiorazzo difende i docenti: Colpita la scuola, non le segreterie ministeriali

Il Vice Presidente del Consiglio regionale della Basilicata, Angelo Chiorazzo, esprime piena condivisione per la mobilitazione dei docenti contro il taglio della card cultura.

Colpire le risorse destinate alla formazione degli insegnanti è una scelta...-->continua
20/02/2026 - Precari CNR, Bochicchio: Percorrere una soluzione condivisa

Ieri in IV Commissione abbiamo audito i precari del CNR. È indispensabile individuare in tempi rapidi una soluzione, anche alla luce della scadenza, in questo e nei prossimi mesi, di numerosi contratti, perché siamo di fronte a una questione di grande rilievo...-->continua
20/02/2026 - Cupparo: Confronto sui progetti SAAP e ASA

Un confronto sulla programmazione 2026 dei progetti SAAP (Servizi Agro-Ambientali Aree Produttive) e ASA (Area Servizi Agro-Ambientali), di cui è competente il Dipartimento Attività Produttive, si è tenuto in Regione tra lAssessore Francesco Cupparo e dirigen...-->continua













Agoraut - Associazione culturale di informazione territoriale - P.Iva: 01673320766 - Copyright© lasiritide.it - Webmaster: Armando Arleo