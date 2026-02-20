-->
|
La voce della Politica
|''Matera nel cuore'' conferma Nicoletti: Toto e Cerrone riflettano
20/02/2026
|La maggioranza che sostiene il sindaco di Matera Antonio Nicoletti non può prescindere dal contributo di due persone perbene come i consiglieri Augusto Toto e Dominique Cerrone e mi auguro che la dichiarazione di Augusto Toto in Consiglio comunale possa tradursi in uno sfogo. Invito pertanto Toto e Cerrone a ripensarci, a fare un passo indietro per tornare a lavorare insieme per la città di Matera come sta facendo da sette mesi tutta lAmministrazione guidata dal sindaco Nicoletti, un tecnico che ha deciso di accettare questa sfida impegnativa e che sta svolgendo il suo ruolo con spirito di sacrificio e abnegazione portando a casa già importanti risultati sia per quanto riguarda le problematiche della città sia rispetto al tema di Matera capitale mediterranea della cultura e del dialogo 2026. Il sindaco Nicoletti ha saputo guadagnarsi subito la fiducia a livello nazionale e i fondi recuperati a tempo record per Matera 2026 sono la conferma di quello che affermo. Sono certo che i materani sanno distinguere il grano dal loglio e hanno avuto modo di apprezzare la differenza con il nulla cosmico del recente passato con il governo cittadino a trazione Movimento 5 Stelle. Con Nicoletti il brand Matera è riconosciuto a livello mondiale e la città di Matera non si può permettere crisi che servono solo per accontentare qualche politico affamato di poltrone o affrontare beghe di quartiere in un momento cruciale per la nostra storia. Ecco perché mi auguro che Toto e Cerrone possano rivedere la propria decisione per far ripartire subito la macchina amministrativa guidata da un grande pilota, il sindaco Antonio Nicoletti.
|
archivio
|La Voce della Politica
|20/02/2026 - Cupparo: Confronto sui progetti SAAP e ASA
Un confronto sulla programmazione 2026 dei progetti SAAP (Servizi Agro-Ambientali Aree Produttive) e ASA (Area Servizi Agro-Ambientali), di cui è competente il Dipartimento Attività Produttive, si è tenuto in Regione tra lAssessore Francesco Cupparo e dirigenti di Flai-Cgil...-->continua
|
|
|20/02/2026 - ''Matera nel cuore'' conferma Nicoletti: Toto e Cerrone riflettano
La maggioranza che sostiene il sindaco di Matera Antonio Nicoletti non può prescindere dal contributo di due persone perbene come i consiglieri Augusto Toto e Dominique Cerrone e mi auguro che la dichiarazione di Augusto Toto in Consiglio comunale possa tradur...-->continua
|
|
|20/02/2026 - Consiglio regionale della Basilicata convocato il 24 febbraio: sanità, industria e riforme allordine del giorno
Il Consiglio regionale della Basilicata è convocato, in seduta ordinaria, martedì 24 febbraio 2026 alle ore 15.00, nellaula Dinardo, sita al piano terra del Palazzo della Giunta regionale, in via Verrastro n. 4.
Primo punto allordine del giorno, la ...-->continua
|
|
|20/02/2026 - Montalbano Jonico il Comitato cittadino per il NO alla riforma costituzionale sulla giustizia
Si è ufficialmente costituito a Montalbano Jonico il Comitato cittadino per il NO alla riforma costituzionale sulla giustizia. L'organismo, nato per informare la cittadinanza sulle criticità dei quesiti referendari per la Riforma della Giustizia, ha stabil...-->continua
|
|
|20/02/2026 - Smart Paper, nota congiunta dei Sindaci di Tito, Satriano di Lucania e SantAngelo Le Fratte
Accogliamo con favore le disponibilità emerse nel corso del tavolo regionale su Smart Paper, convocato questa mattina. Si tratta di un primo passo concreto che fa ben sperare per il futuro.
Dopo circa un anno di incertezze che hanno tenuto lavoratrici...-->continua
|
|
|19/02/2026 - Ater, precisazioni del presidente Bardi
In relazione alle notizie di stampa diffuse in queste ore, è opportuno chiarire che la norma in questione richiede lazione della Giunta regionale, anche attraverso i suoi uffici, nella determinazione dellindennità sulla base dei criteri stabiliti dalla legge...-->continua
|
|
|19/02/2026 - Prevenzione, Lacorazza: numeri incoraggianti, fare di più e meglio
Sono certamente numeri incoraggianti e positivi quelli della campagna di prevenzione e screening del tumore alla prostata. Risultati che spingono a fare ancora di più sul fronte della prevenzione, ambito su cui bisogna investire in maniera ancora più rilevant...-->continua
|
|