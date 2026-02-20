La maggioranza che sostiene il sindaco di Matera Antonio Nicoletti non può prescindere dal contributo di due persone perbene come i consiglieri Augusto Toto e Dominique Cerrone e mi auguro che la dichiarazione di Augusto Toto in Consiglio comunale possa tradursi in uno sfogo. Invito pertanto Toto e Cerrone a ripensarci, a fare un passo indietro per tornare a lavorare insieme per la città di Matera come sta facendo da sette mesi tutta lAmministrazione guidata dal sindaco Nicoletti, un tecnico che ha deciso di accettare questa sfida impegnativa e che sta svolgendo il suo ruolo con spirito di sacrificio e abnegazione portando a casa già importanti risultati sia per quanto riguarda le problematiche della città sia rispetto al tema di Matera capitale mediterranea della cultura e del dialogo 2026. Il sindaco Nicoletti ha saputo guadagnarsi subito la fiducia a livello nazionale e i fondi recuperati a tempo record per Matera 2026 sono la conferma di quello che affermo. Sono certo che i materani sanno distinguere il grano dal loglio e hanno avuto modo di apprezzare la differenza con il nulla cosmico del recente passato con il governo cittadino a trazione Movimento 5 Stelle. Con Nicoletti il brand Matera è riconosciuto a livello mondiale e la città di Matera non si può permettere crisi che servono solo per accontentare qualche politico affamato di poltrone o affrontare beghe di quartiere in un momento cruciale per la nostra storia. Ecco perché mi auguro che Toto e Cerrone possano rivedere la propria decisione per far ripartire subito la macchina amministrativa guidata da un grande pilota, il sindaco Antonio Nicoletti.