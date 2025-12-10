-->
La voce della Politica
|Firmato Patto di Impegno tra CRPO e Associazioni femminili lucane
10/12/2025
|È stato sottoscritto questo pomeriggio il Patto di Impegno tra la Commissione Regionale Pari Opportunità (CRPO) della Basilicata, guidata dalla Presidente Vittoria Rotunno, e le associazioni femminili lucane aderenti. Unintesa che formalizza un percorso di collaborazione strutturata, riconoscendo il ruolo centrale che il mondo associativo e listituzione regionale possono svolgere insieme nella promozione della parità di genere.
Nel documento siglato, la CRPO e le associazioni ribadiscono la volontà di rafforzare il dialogo, condividere obiettivi comuni e costruire iniziative congiunte a sostegno dei diritti delle donne, della loro partecipazione alla vita pubblica e dellempowerment femminile.
Il Patto nasce dal riconoscimento reciproco del valore di ciascuna parte: la CRPO quale riferimento istituzionale per le politiche di genere in Basilicata; le associazioni quale patrimonio di esperienze, competenze e impegno civile che da anni contribuisce alla crescita sociale e culturale della regione.
Lintesa individua obiettivi condivisi, tra cui la promozione della parità in tutti gli ambiti della vita sociale, economica, culturale e politica; la valorizzazione della memoria e delle competenze del movimento femminile lucano; il sostegno alla partecipazione attiva delle donne nei processi decisionali; la costruzione di politiche pubbliche inclusive e il rafforzamento delle reti territoriali contro le disuguaglianze.
Il Patto prevede inoltre una serie di attività comuni, tra cui incontri periodici di co-progettazione, azioni formative e campagne di sensibilizzazione sui temi delle pari opportunità e della violenza di genere, iniziative per la raccolta e la valorizzazione della memoria storica del movimento femminile, progettazioni condivise a livello regionale, nazionale ed europeo e attività di comunicazione e advocacy per promuovere una cultura del rispetto e delluguaglianza.
Sul piano operativo, la CRPO si impegna a garantire ascolto costante, favorire la partecipazione delle rappresentanti associative ai tavoli tematici, sostenere la visibilità delle azioni comuni e promuovere sinergie con enti e istituzioni. Le associazioni aderenti, da parte loro, confermano la disponibilità a condividere competenze ed esperienze, partecipare ai processi progettuali, operare in modo unitario e diffondere nei territori la cultura delle pari opportunità.
Laccordo ha durata triennale, rinnovabile, e prevede almeno due incontri annuali di verifica e aggiornamento del piano operativo.
Con la firma del Patto, CRPO e associazioni femminili lucane avviano così un percorso stabile, partecipato e strategico, orientato a rafforzare la qualità delle politiche di genere e a generare nuove opportunità per le donne della Basilicata.
|