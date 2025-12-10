-->
|Unesco: Mattia (FdI), straordinario riconoscimento cucina italiana
10/12/2025
|In cinquantanni di attività non ho mai visto un governo investire così tanto nel settore primario. Lo straordinario riconoscimento della cucina italiana a Patrimonio culturale immateriale dell'umanità è solo lultimo dei risultati ottenuti. Lo ha sottolineato il deputato Aldo Mattia , responsabile del dipartimento Agricoltura di Fratelli dItalia, intervenuto ad Atreju per moderare un evento, dedicato a uno dei temi più strategici dellagenda di governo: la difesa del Made in Italy agroalimentare, al quale hanno preso parte mille imprenditori agricoli arrivati da tutta Italia, oltre cento quelli giunti dalla Basilicata. E straordinaria lattenzione politica dimostrata con fatti concreti in questi anni dal Governo e dal ministro Lollobrigida verso un settore spesso dimenticato. Si è riusciti a riportare lagricoltura al centro del dibattito nazionale e internazionale. Mattia ha poi ricordato il successo della campagna Coltiviamo lItalia, attraverso cui Fratelli dItalia ha potuto incontrare in tutto il Paese migliaia di agricoltori su tutto il territorio. Tra i risultati rivendicati, la scelta coraggiosa e controcorrente - ha evidenziato il deputato - di vietare nel nostro Paese le carni sintetiche, decisione che dimostra chi difende davvero i produttori italiani e chi invece ha votato contro agricoltura e allevamenti. Tra gli altri risultati di questa grande cavalcata ci sono anche i progetti di filiera e la gestione delle emergenze. Mattia ha ricordato il Decreto Agricoltura, ora legge n.101 del 2024, che limita gli impianti alle aree idonee come cave, zone industriali dismesse e aree di risulta e sosteniamo lo sviluppo dellagri-voltaico di ultima generazione, che consente di produrre energia senza rinunciare alla coltivazione e allallevamento. E poi il sostegno alla sovranità alimentare - ha concluso Mattia - gli investimenti per favorire gli insediamenti in agricoltura di giovani e donne come titolari di aziende.
Unesco: Mattia (FdI), straordinario riconoscimento cucina italiana
