La Segretaria Regionale del SIFUS Basilicata, Pina De Donato, interviene sui recenti dati SVIMEZ e sulla bocciatura della cosiddetta Pittellum.

«Il rapporto SVIMEZ  afferma De Donato  conferma un quadro estremamente critico per la Basilicata: calo demografico tra i più gravi del Mezzogiorno, fuga di giovani e laureati, lavoro povero e diffusa precarietà. È un insieme di segnali che indica una fragilità strutturale profonda e che impone un cambio di rotta immediato».



In questo scenario, la Segretaria del SIFUS giudica «incomprensibile e fuori dalle priorità reali» laumento degli stipendi dei consiglieri regionali attraverso la legge Pittellum, recentemente bocciata dalla Corte dei Conti.



«Di fronte a dati così allarmanti  prosegue De Donato  è indispensabile che la politica regionale concentri le proprie energie su misure concrete contro lo spopolamento, sul sostegno al lavoro agricolo e territoriale, sul miglioramento dei servizi e sulla creazione di opportunità per i giovani. Ogni scelta che si discosta da queste urgenze rischia di allontanare ulteriormente i cittadini dalle istituzioni».



Il SIFUS Basilicata ribadisce la propria disponibilità al confronto e la volontà di contribuire alla definizione di politiche che tutelino i lavoratori, le comunità rurali e il futuro della regione.

SIFUS Basilicata