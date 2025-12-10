In qualità di assessore regionale della Basilicata alle Politiche agricole, alimentari e forestali, Carmine Cicala esprime la sua più viva soddisfazione per lo storico riconoscimento attribuito ieri alla Cucina Italiana, ufficialmente proclamata Patrimonio Immateriale dellUmanità UNESCO. Si tratta  dice Cicala  di un risultato di portata straordinaria, che valorizza lidentità profonda dellItalia, il lavoro quotidiano degli agricoltori, degli artigiani del cibo, dei ristoratori, delle famiglie e di tutti coloro che custodiscono e tramandano le nostre tradizioni culinarie.

Un traguardo che unisce il Paese e che conferma il valore universale della nostra cultura alimentare. Desidero sottolineare  aggiunge lassessore  il grande impegno profuso in questi anni dal Ministro dellAgricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, promotore della candidatura sin dal 2023, e lazione del Governo guidato dal Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che hanno creduto con determinazione in questo percorso. Il voto allunanimità espresso dal Comitato UNESCO a Nuova Delhi rappresenta una vittoria dellItalia e uneredità preziosa per le generazioni future. È per me un onore partecipare alla serata organizzata dal Ministero presso lAuditorium Parco della Musica  Sala Santa Cecilia di Roma, in occasione della votazione UNESCO: un evento dedicato alla celebrazione della cucina e dellagroalimentare italiano, eccellenze riconosciute a livello mondiale. Lincontro ha rappresentato anche un momento di riflessione sullimportanza di proteggere la qualità, contrastare lItalian sounding  che sottrae alleconomia italiana risorse ingenti  e continuare a promuovere una cultura enogastronomica che racconta chi siamo.



Lassessore Cicala evidenzia con orgoglio limpegno portato avanti negli ultimi anni nel promuovere e valorizzare i prodotti agroalimentari lucani: dallevento presso lAmbasciata dItalia a Tirana alla presenza al G7 Agricoltura di Ortigia, dalle iniziative nazionali come Agricoltura è a Roma fino alla prestigiosa Asta del Tartufo Bianco Pregiato di Basilicata a Matera, oltre a molte altre occasioni in cui la Basilicata ha dimostrato di essere parte attiva e qualificata di questo percorso. La Basilicata cè. E con orgoglio  conclude Cicala  celebra questo storico riconoscimento insieme a tutta lItalia. Un motivo in più, oggi, per sentirci orgogliosamente italiani.



