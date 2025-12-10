-->
La voce della Politica
Cucina italiana patrimonio dellUnesco. L'assessore regionale Carmine Cicala esprime soddisfazione
10/12/2025
|In qualità di assessore regionale della Basilicata alle Politiche agricole, alimentari e forestali, Carmine Cicala esprime la sua più viva soddisfazione per lo storico riconoscimento attribuito ieri alla Cucina Italiana, ufficialmente proclamata Patrimonio Immateriale dellUmanità UNESCO. Si tratta dice Cicala di un risultato di portata straordinaria, che valorizza lidentità profonda dellItalia, il lavoro quotidiano degli agricoltori, degli artigiani del cibo, dei ristoratori, delle famiglie e di tutti coloro che custodiscono e tramandano le nostre tradizioni culinarie.
Un traguardo che unisce il Paese e che conferma il valore universale della nostra cultura alimentare. Desidero sottolineare aggiunge lassessore il grande impegno profuso in questi anni dal Ministro dellAgricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, promotore della candidatura sin dal 2023, e lazione del Governo guidato dal Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che hanno creduto con determinazione in questo percorso. Il voto allunanimità espresso dal Comitato UNESCO a Nuova Delhi rappresenta una vittoria dellItalia e uneredità preziosa per le generazioni future. È per me un onore partecipare alla serata organizzata dal Ministero presso lAuditorium Parco della Musica Sala Santa Cecilia di Roma, in occasione della votazione UNESCO: un evento dedicato alla celebrazione della cucina e dellagroalimentare italiano, eccellenze riconosciute a livello mondiale. Lincontro ha rappresentato anche un momento di riflessione sullimportanza di proteggere la qualità, contrastare lItalian sounding che sottrae alleconomia italiana risorse ingenti e continuare a promuovere una cultura enogastronomica che racconta chi siamo.
Lassessore Cicala evidenzia con orgoglio limpegno portato avanti negli ultimi anni nel promuovere e valorizzare i prodotti agroalimentari lucani: dallevento presso lAmbasciata dItalia a Tirana alla presenza al G7 Agricoltura di Ortigia, dalle iniziative nazionali come Agricoltura è a Roma fino alla prestigiosa Asta del Tartufo Bianco Pregiato di Basilicata a Matera, oltre a molte altre occasioni in cui la Basilicata ha dimostrato di essere parte attiva e qualificata di questo percorso. La Basilicata cè. E con orgoglio conclude Cicala celebra questo storico riconoscimento insieme a tutta lItalia. Un motivo in più, oggi, per sentirci orgogliosamente italiani.
