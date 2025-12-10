-->
10/12/2025
|Lattuale maggioranza presente in seno al Consiglio Comunale di Avigliano, preso atto del comunicato diffuso dalla Commissione Comunale per le Pari Opportunità tra uomo e donna, ritiene doveroso chiarire la propria posizione in merito al Consiglio Comunale aperto e straordinario convocato per il giorno 11 dicembre alle ore 17:00.
La decisione assunta è quella di non partecipare al Consiglio Comunale.
Tale decisione nasce da un dato evidente: le minoranze, promotrici del Consiglio straordinario, non hanno preso parte ai lavori preliminari della IV Commissione consiliare, riunitasi alla presenza delle commissarie il 4 dicembre e, ancor prima, alla seduta della Commissione Comunale per le Pari Opportunità del 30 ottobre, alla presenza della Consigliera regionale di parità della Regione Basilicata, Avv. Ivana Pipponzi, e della Consigliera provinciale di parità, Dott.ssa Simona Bonito, nonostante la convocazione espressa dei consiglieri Claps Vitina, De Carlo Nicola e Summa Angelo.
Chi sceglie di non confrontarsi nelle sedi deputate al dialogo e al lavoro operativo non può poi pretendere che la discussione si trasformi in una rappresentazione pubblica di contrapposizioni già note. I temi della parità non possono essere usati per alimentare tensioni o per mettere in scena divisioni politiche; questioni così delicate meritano serietà e rispetto, non spettacolarizzazioni o tentativi di esporre la comunità a lacerazioni. È dovere della maggioranza tutelare la credibilità delle Istituzioni e non prestare il fianco a chi vuole trasformare un argomento serio in una battaglia di schieramenti.
Oggi, con la presa datto della decadenza della Commissione e con la volontà dellAmministrazione Comunale di procedere a breve con un nuovo avviso pubblico volto a ricostituire la Commissione Comunale per le Pari Opportunità secondo regolamento, appare non più opportuna la discussione in sede consiliare. Lunico lavoro utile da fare è guardare avanti e creare le condizioni per una Commissione nuova, realmente rappresentativa di tutte le espressioni della comunità e animata da uno spirito collaborativo che, purtroppo, in questa esperienza non si è consolidato.
Desideriamo esprimere un sincero e sentito ringraziamento alla Presidente Filadelfia e alle Commissarie che, con encomiabile senso del dovere e profondo impegno civico, hanno continuato a lavorare fino allultimo, nonostante la pressione mediatica e le azioni mirate di chi ha scelto di indebolire, anziché sostenere, un organismo nato per tutelare diritti e promuovere cultura. Allo stesso modo, ringraziamo quante, non condividendo un clima diventato insostenibile, hanno scelto di dimettersi; anche questo gesto, seppur doloroso, merita rispetto e comprensione.
Lesito negativo dellesperienza appena conclusa va ricondotto senza dubbio allatteggiamento distruttivo di alcuni componenti che, mossi da chiare finalità politiche, hanno rappresentato il ruolo loro conferito nella logica della contrapposizione e dello scontro, attribuendo alla Commissione una funzione che non le appartiene e trasformando il dibattito interno in unarena politica e ideologica, dimostrando la poca lungimiranza degli organismi che hanno effettuato la designazione di tali componenti.
Il tema che oggi si pone in maniera evidente riguarda la responsabilità della politica di creare e formare classe dirigente, ovvero lattitudine delle persone chiamate a svolgere ruoli delicati a farlo con equilibrio e rispetto delle Istituzioni.
Ci auguriamo che la futura Commissione possa davvero incarnare i principi più alti di pari opportunità, costruendo ponti e non muri, affrontando le criticità con maturità e contribuendo ad elevare il dibattito cittadino.
Per tutte queste ragioni, nel rispetto delle istituzioni e per non alimentare ulteriori tensioni inutili, la maggioranza consiliare non prenderà parte ai lavori del Consiglio Comunale straordinario dell11 dicembre.
Il Gruppo Consiliare Lista Civica Avigliano
