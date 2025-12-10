-->
|Basilicata Casa Comune presenta il programma della Festa Regionale a San Paolo Albanese
10/12/2025
|A un anno dallAssemblea costituente svoltasi a Matera il primo dicembre 2024, Basilicata Casa Comune presenta la Festa Regionale Vivere le Aree Interne, in programma sabato 13 dicembre a San Paolo Albanese, il comune più piccolo della Basilicata, scelto come luogo simbolico per avviare un percorso stabile di confronto sul futuro delle aree interne.
La giornata si aprirà con i saluti istituzionali del Sindaco di San Paolo Albanese, Mosè Antonio Troiano, che Basilicata Casa Comune ringrazia per la disponibilità e la straordinaria accoglienza offerta alliniziativa, e con lintervento del Presidente di ANCI Basilicata, Gerardo Larocca, che porterà il punto di vista delle autonomie locali regionali.
La Festa segna lavvio di un percorso articolato che nei prossimi mesi toccherà diverse aree della regione con appuntamenti dedicati a sanità, scuola, trasporti e lavoro, con lobiettivo di definire una nuova strategia regionale e nazionale per garantire diritti, servizi e sviluppo nei territori più fragili.
Il programma della giornata prevede due sessioni di approfondimento. La prima darà voce a giovani, lavoratori, imprenditori, professionisti sanitari, operatori culturali e dell'istruzione, protagonisti di testimonianze dirette sulla vita nei piccoli comuni. La seconda sarà dedicata al confronto con sindaci e consiglieri comunali di Basilicata Casa Comune sulle prospettive di sviluppo e sui compiti dellamministrazione nei contesti interni e coinvolgerà il Capogruppo in consiglio regionale Gianni Vizziello e il Coordinatore regionale Lindo Monaco, impegnati in una riflessione sulla necessità di costruire, partendo dall'ascolto, una nuova strategia nazionale e regionale per le aree interne.
Le conclusioni saranno affidate a Gaetano Manfredi, Presidente dellANCI e Sindaco di Napoli, a Roberto Speranza, Deputato già Ministro della Salute, al deputato Paolo Ciani, Segretario di Demos, ad Angelo Chiorazzo, Presidente di Basilicata Casa Comune e Vice Presidente del Consiglio regionale.
"Lintervento di Manfredi - sottolineano da Basilicata Casa Comune - conferma lattenzione delle autonomie locali verso la Basilicata e il ruolo centrale delle comunità interne nella coesione territoriale del Paese. Le aree interne non sono una periferia, ma il cuore vivo della Basilicata. Da San Paolo Albanese parte un percorso che coinvolgerà amministratori, cittadini e istituzioni per costruire una regione più forte, più coesa e capace di sottrarsi alla rassegnazione".
Liniziativa, a cui prenderanno parte anche consiglieri regionali, segretari di partito, rappresentanti delle organizzazioni sindacali, parlamentari lucani, ex presidenti della Regione, insieme a simpatizzanti e iscritti di Basilicata Casa Comune, si terrà presso la Sala Convegni del Centro Civico di San Paolo Albanese, a partire dalle ore 9:30 e sarà trasmessa in diretta sulla pagina facebook del movimento politico.
