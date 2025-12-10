La Basilicata gestisce 1,3 miliardi di euro tra PSR e CSR, con performance che ci pongono ai vertici nazionali: 117% di impegno delle risorse, 105% di contrattazione, oltre 744 milioni già erogati. Dietro questi numeri cè una storia di scelte coraggiose che dimostrano come il Sud non chieda sostegno passivo, ma riconoscimento per risultati concreti. Con queste parole lAssessore alle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali della Regione Basilicata, Carmine Cicala, è intervenuto ieri ad Atreju 2025, la kermesse nazionale di Fratelli dItalia in corso ai Giardini di Castel SantAngelo a Roma. Cicala ha partecipato al panel Coltiviamo lItalia  Agricoltura e Territorio, moderato dal Senatore Luca De Carlo, Presidente della IX Commissione Agricoltura del Senato, insieme agli assessori regionali allAgricoltura di Lombardia (Alessandro Beduschi), Piemonte (Paolo Bongioanni), Molise (Salvatore Micone) e Lazio (Giancarlo Righini). Il panel si è concluso con lintervento del Ministro dellAgricoltura Francesco Lollobrigida. La sfida più drammatica per la Basilicata non è solo economica, ma demografica, ha sottolineato Cicala, presentando il bando SRE01, che ha visto la partecipazione di oltre 350 giovani lucani. È un segnale potente di fiducia nel futuro agricolo della regione. Vogliamo creare condizioni affinché i giovani restino, investano e costruiscano qui la loro vita. Tra i casi di successo presentati, lassessore ha illustrato il progetto innovativo sulla filiera del cinghiale: Abbiamo trasformato unemergenza in economia e controllo del territorio. Grazie a un sistema di tracciabilità totale con lapp XCaccia, monitoraggio veterinario rigoroso e trasformazione con il marchio Compra Lucano, la Basilicata ha ottenuto il declassamento delle zone di restrizione PSA da parte della Commissione Europea, con lobiettivo di arrivare alla zona libera totale. Abbiamo affrontato una carenza dacqua drammatica, con 50 milioni di metri cubi in meno rispetto al 2024, ha spiegato Cicala. Nonostante questo deficit, siamo riusciti a garantire le colture ed evitare il collasso produttivo grazie a prese emergenziali, soluzioni tecniche rapide e monitoraggio costante. Abbiamo lavorato giorni e notti. Tra i risultati recenti, lassessore ha evidenziato lottenimento dellIGP Fragola della Basilicata e il rilancio di ALSIA, lente regionale per la ricerca e linnovazione: Dopo il commissariamento e il riordino generale, abbiamo affidato la struttura a un nuovo direttore che ha impresso la svolta auspicata. Un orgoglio per il comparto agricolo lucano.



Cicala ha ricordato le ottime notizie arrivate dalla parifica parziale presso la Corte dei Conti di Potenza per il PSR 20142022 e il CSR 20232027, confermando la capacità della Regione di rispettare tempi, obiettivi e impegni europei. Una conferma della serietà del lavoro della Direzione Generale delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali. Quando le Regioni funzionano, lEuropa non è un problema ma unopportunità, ha affermato Cicala, riconoscendo il lavoro del Ministro Lollobrigida nel riportare lagricoltura italiana al centro delle politiche nazionali ed europee. LAssessore ha poi evidenziato tre sfide operative su cui serve uno sforzo congiunto: risorse per la chiusura della programmazione (oltre 30 milioni per il 2025), semplificazione della burocrazia europea e una programmazione pluriennale certa per garantire stabilità agli investimenti degli agricoltori. La Basilicata ha dimostrato che con competenza, coraggio e visione si possono trasformare emergenze in opportunità. Lo spopolamento si combatte dando ai giovani motivi concreti per restare: non con sussidi, ma con prospettive. Se piccole regioni come la nostra possono essere laboratori di eccellenza, immaginate cosa può fare unItalia che investe nel comparto primario non come settore residuale, ma come pilastro strategico del Paese  cosa che questo Governo sta facendo.