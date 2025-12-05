-->

Basilicata, Salvini: via libera a Diga Abate Alonia e progetti infrastrutturali

5/12/2025

Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, ha incontrato oggi pomeriggio a Roma il Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, e il Vicepresidente e Assessore alle Infrastrutture, Pasquale Pepe. L'obiettivo del vertice era fare il punto sui principali dossier infrastrutturali strategici per la regione.
Uno dei temi centrali è stato il finanziamento per la sicurezza idrica. Il confronto ha confermato l'avanzamento del primo stralcio del Piano Nazionale Integrato Infrastrutture e Sicurezza del Sistema Idrico (PNIISSI), che destina alla Basilicata 113 milioni di euro per la realizzazione della Diga di Abate Alonia. L'opera è considerata cruciale per rafforzare la sicurezza idrica e sostenere lo sviluppo del territorio lucano.
L'incontro è stato anche l'occasione per definire il percorso verso il nuovo Contratto di Programma MITANAS 2026/2030, con particolare attenzione a due snodi stradali fondamentali: la quarta tratta dell'itinerario SalernoPotenzaBari e l'adeguamento della Strada Statale 7 Basentana/Matera, essenziale per i collegamenti interni.
Infine, si è fatto il punto sull'avanzamento dell'Alta Velocità (AV) ferroviaria in regione, concentrandosi in particolare sul progetto di adeguamento della linea PotenzaRomagnano.
L'incontro di oggi è stato estremamente positivo e produttivo, hanno dichiarato congiuntamente il Presidente Bardi e il Vicepresidente Pepe. Il finanziamento per la Diga di Abate Alonia è un passo storico per la sicurezza idrica della Basilicata che va portato a compimento. Abbiamo inoltre ricevuto la piena disponibilità del Ministro Salvini a dare massima accelerazione ai progetti viari strategici, dall'itinerario Salerno- Potenza-Bari all'ammodernamento della Ss 7 Basentana/Matera. Le infrastrutture sono il motore per sbloccare la crescita e l'isolamento della nostra regione.
Il Ministro Salvini ha ribadito l'impegno del MIT a collaborare strettamente con la Regione Basilicata per accelerare la realizzazione di opere strategiche e potenziare la rete infrastrutturale, con un impatto positivo su cittadini e imprese.



