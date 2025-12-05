Con viva e sincera soddisfazione, desidero porgere le più sentite e vivissime felicitazioni per la brillante promozione, su proposta del Ministro della difesa Guido Crosetto, al grado di generale di corpo darmata del generale di divisione del ruolo normale dellArma dei carabinieri Rosario Castello, disposta dal Consiglio dei Ministri n. 150 nella serata di ieri, 4 dicembre. Questo traguardo, frutto di una carriera esemplare, di eccezionale competenza e di incrollabile dedizione al servizio delle Istituzioni, rappresenta un meritato riconoscimento del suo impegno e della sua visione strategica, memore della sua permanenza nella nostra Regione dal 18 giugno 2018 all8 settembre 2020, periodo nel quale ha ricoperto lincarico di Comandante della Legione Carabinieri Basilicata. Sono certo che, guidato dalla sua professionalità e dal suo equilibrio, saprà affrontare con successo le nuove e importanti sfide che lo attendono, apportando ulteriore lustro e prestigio all'Arma dei Carabinieri e alla nostra Nazione.

Lo dichiara il senatore di Fratelli dItalia, Gianni Rosa.