-->

HOMEContattiDirettoreWebTvNewsNews SportCultura ed Eventi

La voce della Politica

Difesa, Rosa (FdI): felicitazioni a generale Castello per promozione

5/12/2025

Con viva e sincera soddisfazione, desidero porgere le più sentite e vivissime felicitazioni per la brillante promozione, su proposta del Ministro della difesa Guido Crosetto, al grado di generale di corpo darmata del generale di divisione del ruolo normale dellArma dei carabinieri Rosario Castello, disposta dal Consiglio dei Ministri n. 150 nella serata di ieri, 4 dicembre. Questo traguardo, frutto di una carriera esemplare, di eccezionale competenza e di incrollabile dedizione al servizio delle Istituzioni, rappresenta un meritato riconoscimento del suo impegno e della sua visione strategica, memore della sua permanenza nella nostra Regione dal 18 giugno 2018 all8 settembre 2020, periodo nel quale ha ricoperto lincarico di Comandante della Legione Carabinieri Basilicata. Sono certo che, guidato dalla sua professionalità e dal suo equilibrio, saprà affrontare con successo le nuove e importanti sfide che lo attendono, apportando ulteriore lustro e prestigio all'Arma dei Carabinieri e alla nostra Nazione.
Lo dichiara il senatore di Fratelli dItalia, Gianni Rosa.



archivio

ALTRI

La Voce della Politica
5/12/2025 - Araneo replica al consigliere Nardella di Potenza

Mi vedo costretta a rispondere al consigliere comunale di Potenza, Alfonso Nardella. E lo faccio non per smontare la serie di inesattezze inanellate dal sopracitato consigliere, ma solo ed esclusivamente per lestremo rispetto che nutro nei confronti delle operaie e degli op...-->continua
5/12/2025 - Smottamento sulla Sp92 a San Cataldo di Bella: assessore Ferrone sollecita intervento urgente

Le piogge torrenziali delle ultime ore hanno provocato uno smottamento sulla Sp92 al km 13+800 in territorio di San Cataldo di Bella . Lo comunica Carmine Ferrone, assessore comunale di Bella e consigliere provinciale con linvito agli automobilisti a prestare...-->continua
5/12/2025 - UIL RUA - UIL Basilicata: Università centrale per arginare fuga di laureati

Il nuovo campanello dallarme del Cnel - tra il 2022-2024 il 42,1% dei giovani emigrati sono laureati (mete preferite Gran Bretagna e Germania)  rimette al centro il ruolo dellUniversità e nello specifico dellUnibas. A sostenerlo la Uil Basilicata in occasi...-->continua
5/12/2025 - Gianni Pittella ricorda Antonio Luongo a dieci anni dalla sua scomparsa

In una nota stampa, lex vicepresidente del Parlamento Europeo, ex senatore ed ex sindaco di Lauria, Gianni Pittella, racconta il momento in cui apprese la notizia, luomo e il rapporto che lo legava ad Antonio Luongo.

Di seguito la nota stampa comple...-->continua
5/12/2025 - Difesa, Rosa (FdI): felicitazioni a generale Castello per promozione

Con viva e sincera soddisfazione, desidero porgere le più sentite e vivissime felicitazioni per la brillante promozione, su proposta del Ministro della difesa Guido Crosetto, al grado di generale di corpo darmata del generale di divisione del ruolo normale d...-->continua
5/12/2025 - Chiorazzo e Verri: ''Costi della politica in aumento, abrogare subito LR 22/2024''

"La Corte dei Conti conferma, punto per punto, ciò che denunciamo da mesi. La legge regionale 22/2024 ha aumentato i costi della politica in violazione dei parametri nazionali e presenta profili di illegittimità. Non è più possibile rinviare. È quanto dichiara...-->continua
5/12/2025 - Basilicata. No oil e petrolio, confronto con Comuni e parti sociali

Ho cominciato ieri a Corleto Perticara, accogliendo linvito del sindaco Mario Montano, un confronto con le amministrazioni comunali dei paesi dei comprensori petroliferi sullo stato di attuazione dei programmi no-oil e in generale dellattività estrattiva, r...-->continua

















Agoraut - Associazione culturale di informazione territoriale - P.Iva: 01673320766 - Copyright© lasiritide.it - Webmaster: Armando Arleo