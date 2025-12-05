-->
|
La voce della Politica
|Difesa, Rosa (FdI): felicitazioni a generale Castello per promozione
5/12/2025
|Con viva e sincera soddisfazione, desidero porgere le più sentite e vivissime felicitazioni per la brillante promozione, su proposta del Ministro della difesa Guido Crosetto, al grado di generale di corpo darmata del generale di divisione del ruolo normale dellArma dei carabinieri Rosario Castello, disposta dal Consiglio dei Ministri n. 150 nella serata di ieri, 4 dicembre. Questo traguardo, frutto di una carriera esemplare, di eccezionale competenza e di incrollabile dedizione al servizio delle Istituzioni, rappresenta un meritato riconoscimento del suo impegno e della sua visione strategica, memore della sua permanenza nella nostra Regione dal 18 giugno 2018 all8 settembre 2020, periodo nel quale ha ricoperto lincarico di Comandante della Legione Carabinieri Basilicata. Sono certo che, guidato dalla sua professionalità e dal suo equilibrio, saprà affrontare con successo le nuove e importanti sfide che lo attendono, apportando ulteriore lustro e prestigio all'Arma dei Carabinieri e alla nostra Nazione.
Lo dichiara il senatore di Fratelli dItalia, Gianni Rosa.
|
archivio
|La Voce della Politica
|5/12/2025 - Araneo replica al consigliere Nardella di Potenza
Mi vedo costretta a rispondere al consigliere comunale di Potenza, Alfonso Nardella. E lo faccio non per smontare la serie di inesattezze inanellate dal sopracitato consigliere, ma solo ed esclusivamente per lestremo rispetto che nutro nei confronti delle operaie e degli op...-->continua
|
|
|5/12/2025 - Smottamento sulla Sp92 a San Cataldo di Bella: assessore Ferrone sollecita intervento urgente
Le piogge torrenziali delle ultime ore hanno provocato uno smottamento sulla Sp92 al km 13+800 in territorio di San Cataldo di Bella . Lo comunica Carmine Ferrone, assessore comunale di Bella e consigliere provinciale con linvito agli automobilisti a prestare...-->continua
|
|
|5/12/2025 - UIL RUA - UIL Basilicata: Università centrale per arginare fuga di laureati
Il nuovo campanello dallarme del Cnel - tra il 2022-2024 il 42,1% dei giovani emigrati sono laureati (mete preferite Gran Bretagna e Germania) rimette al centro il ruolo dellUniversità e nello specifico dellUnibas. A sostenerlo la Uil Basilicata in occasi...-->continua
|
|
|5/12/2025 - Gianni Pittella ricorda Antonio Luongo a dieci anni dalla sua scomparsa
In una nota stampa, lex vicepresidente del Parlamento Europeo, ex senatore ed ex sindaco di Lauria, Gianni Pittella, racconta il momento in cui apprese la notizia, luomo e il rapporto che lo legava ad Antonio Luongo.
Di seguito la nota stampa comple...-->continua
|
|
|5/12/2025 - Difesa, Rosa (FdI): felicitazioni a generale Castello per promozione
Con viva e sincera soddisfazione, desidero porgere le più sentite e vivissime felicitazioni per la brillante promozione, su proposta del Ministro della difesa Guido Crosetto, al grado di generale di corpo darmata del generale di divisione del ruolo normale d...-->continua
|
|
|5/12/2025 - Chiorazzo e Verri: ''Costi della politica in aumento, abrogare subito LR 22/2024''
"La Corte dei Conti conferma, punto per punto, ciò che denunciamo da mesi. La legge regionale 22/2024 ha aumentato i costi della politica in violazione dei parametri nazionali e presenta profili di illegittimità. Non è più possibile rinviare. È quanto dichiara...-->continua
|
|
|5/12/2025 - Basilicata. No oil e petrolio, confronto con Comuni e parti sociali
Ho cominciato ieri a Corleto Perticara, accogliendo linvito del sindaco Mario Montano, un confronto con le amministrazioni comunali dei paesi dei comprensori petroliferi sullo stato di attuazione dei programmi no-oil e in generale dellattività estrattiva, r...-->continua
|
|