-->
|
La voce della Politica
|UIL RUA - UIL Basilicata: Università centrale per arginare fuga di laureati
5/12/2025
|Il nuovo campanello dallarme del Cnel - tra il 2022-2024 il 42,1% dei giovani emigrati sono laureati (mete preferite Gran Bretagna e Germania) rimette al centro il ruolo dellUniversità e nello specifico dellUnibas. A sostenerlo la Uil Basilicata in occasione del Consiglio Nazionale UIL RUA, svoltosi alla presenza del Segretario Generale UIL Pierpaolo Bombardieri, e al termine del quale Marco Commissari è stato eletto Segretario Nazionale UIL RUA della Federazione UILSCUOLA RUA. La fuga dei giovani si caratterizza sempre più come la perdita di risorse intellettuali e specialistiche. Ma -sottolinea la Uil -lemigrazione intellettuale non è solo un fenomeno sociale, ha anche un impatto economico molto significativo per la nostra regione e il nostro Paese: secondo il Cnel ammonta a 159,5 miliardi di euro (77 miliardi per il Nord e 58 per il Mezzogiorno) il valore del capitale umano uscito dal nostro Paese nel 2011-24, stimato sul saldo migratorio e come costo sostenuto dalle famiglie e, per la sola istruzione, dal settore pubblico, per crescere ed educare i giovani italiani emigrati.
Al Consiglio Nazionale Uil Rua lelezione di Commissari arriva al termine di una fase commissariale guidata con professionalità e impegno dal Commissario Straordinario e Segretario Organizzativo nazionale Emanuele Ronzoni e Alessandro Fortuna sub-commissario, ai quali la UIL e UIL RUA Basilicata rivolgono un sentito ringraziamento per il lavoro svolto in questi mesi. Al consiglio hanno preso parte i rappresentanti della UIL RUA Basilicata: il Commissario Regionale Diego Sileo, la delegata ASI Marilena Amoroso e Luigi Nardiello per UNIBAS, a testimonianza della piena vicinanza della struttura lucana ai processi di crescita e rafforzamento dellorganizzazione nazionale. Lelezione di Marco Commissari rappresenta un momento significativo per tutta la categoria della ricerca, delluniversità e dellalta formazione, settori strategici per il Paese e per lo sviluppo dei territori: Esprimiamo a Marco Commissari - ha dichiarato Vincenzo Tortorelli, Segretario Generale UIL Basilicata - le più sincere congratulazioni e laugurio di un lavoro proficuo e coraggioso, accanto alla nuova segreteria. La UIL RUA, e tutta la Federazione, hanno bisogno di una guida forte, capace di interpretare le necessità del mondo della conoscenza e di valorizzare le professionalità che lo animano. Siamo certi che Commissari saprà imprimere un nuovo slancio allazione sindacale, rafforzando la presenza della UIL nei luoghi dove si costruisce il futuro del Paese.Secondo Tortorelli per fermare lesodo dei giovani lucani attraverso la creazione di nuove opportunità di lavoro serve un piano strategico della formazione che sia, da un lato, in sintonia con le richieste di manodopera delle imprese che operano in Basilicata e, dallaltro, con le vocazioni territoriali. Una proposta che punta ad accrescere la qualità formativa e di ricerca dellUnibas perché possa diventare attrattiva per studenti di tuttItalia e non solo. In un mercato del lavoro che è in continua evoluzione e richiede competenze sempre più specialistiche, diventa determinante disegnare per tempo, in stretta collaborazione con il mondo imprenditoriale, i profili richiesti e operare per costruirli. Per fronteggiare questa vera e propria emergenza, in Basilicata serve un nuovo progetto di sviluppo condiviso e capace di riaccendere nelle giovani generazioni la capacità di sognare un futuro migliore a casa propria. E necessario prendere decisioni insieme con i giovani perché altrimenti si rischia di muoversi a velocità diverse con il risultato che poi i giovani vanno allestero o in altre regioni. Anche per questo la Uil ha proposto di progettare una piattaforma per il Lavoro e la Formazione in Basilicata che richiede una pianificazione dettagliata e una comprensione chiara delle esigenze.
|
archivio
|La Voce della Politica
|5/12/2025 - Latronico esprime solidarietà a Bolognetti: appello alla tutela della salute durante la protesta nonviolenta
L'assessore regionale alla Salute, Cosimo Latronico, esprime la sua vicinanza e solidarietà a Maurizio Bolognetti, Segretario dei Radicali Lucani e strenuo difensore di battaglie civili e di libertà, in merito alla sua attuale azione nonviolenta.
"Apprendiamo con forte p...-->continua
|
|
|5/12/2025 - Basilicata, Salvini: via libera a Diga Abate Alonia e progetti infrastrutturali
Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, ha incontrato oggi pomeriggio a Roma il Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, e il Vicepresidente e Assessore alle Infrastrutture, Pasquale Pepe. L'obiettivo del vertice era fare il p...-->continua
|
|
|5/12/2025 - Araneo replica al consigliere Nardella di Potenza
Mi vedo costretta a rispondere al consigliere comunale di Potenza, Alfonso Nardella. E lo faccio non per smontare la serie di inesattezze inanellate dal sopracitato consigliere, ma solo ed esclusivamente per lestremo rispetto che nutro nei confronti delle ope...-->continua
|
|
|5/12/2025 - Smottamento sulla Sp92 a San Cataldo di Bella: assessore Ferrone sollecita intervento urgente
Le piogge torrenziali delle ultime ore hanno provocato uno smottamento sulla Sp92 al km 13+800 in territorio di San Cataldo di Bella . Lo comunica Carmine Ferrone, assessore comunale di Bella e consigliere provinciale con linvito agli automobilisti a prestare...-->continua
|
|
|5/12/2025 - UIL RUA - UIL Basilicata: Università centrale per arginare fuga di laureati
Il nuovo campanello dallarme del Cnel - tra il 2022-2024 il 42,1% dei giovani emigrati sono laureati (mete preferite Gran Bretagna e Germania) rimette al centro il ruolo dellUniversità e nello specifico dellUnibas. A sostenerlo la Uil Basilicata in occasi...-->continua
|
|
|5/12/2025 - Gianni Pittella ricorda Antonio Luongo a dieci anni dalla sua scomparsa
In una nota stampa, lex vicepresidente del Parlamento Europeo, ex senatore ed ex sindaco di Lauria, Gianni Pittella, racconta il momento in cui apprese la notizia, luomo e il rapporto che lo legava ad Antonio Luongo.
Di seguito la nota stampa comple...-->continua
|
|
|5/12/2025 - Difesa, Rosa (FdI): felicitazioni a generale Castello per promozione
Con viva e sincera soddisfazione, desidero porgere le più sentite e vivissime felicitazioni per la brillante promozione, su proposta del Ministro della difesa Guido Crosetto, al grado di generale di corpo darmata del generale di divisione del ruolo normale d...-->continua
|
|