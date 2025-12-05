Il nuovo campanello dallarme del Cnel - tra il 2022-2024 il 42,1% dei giovani emigrati sono laureati (mete preferite Gran Bretagna e Germania)  rimette al centro il ruolo dellUniversità e nello specifico dellUnibas. A sostenerlo la Uil Basilicata in occasione del Consiglio Nazionale UIL RUA, svoltosi alla presenza del Segretario Generale UIL Pierpaolo Bombardieri, e al termine del quale Marco Commissari è stato eletto Segretario Nazionale UIL RUA della Federazione UILSCUOLA RUA. La fuga dei giovani si caratterizza sempre più come la perdita di risorse intellettuali e specialistiche. Ma -sottolinea la Uil -lemigrazione intellettuale non è solo un fenomeno sociale, ha anche un impatto economico molto significativo per la nostra regione e il nostro Paese: secondo il Cnel ammonta a 159,5 miliardi di euro (77 miliardi per il Nord e 58 per il Mezzogiorno) il valore del capitale umano uscito dal nostro Paese nel 2011-24, stimato sul saldo migratorio e come costo sostenuto dalle famiglie e, per la sola istruzione, dal settore pubblico, per crescere ed educare i giovani italiani emigrati.

Al Consiglio Nazionale Uil Rua lelezione di Commissari arriva al termine di una fase commissariale guidata con professionalità e impegno dal Commissario Straordinario e Segretario Organizzativo nazionale Emanuele Ronzoni e Alessandro Fortuna sub-commissario, ai quali la UIL e UIL RUA Basilicata rivolgono un sentito ringraziamento per il lavoro svolto in questi mesi. Al consiglio hanno preso parte i rappresentanti della UIL RUA Basilicata: il Commissario Regionale Diego Sileo, la delegata ASI Marilena Amoroso e Luigi Nardiello per UNIBAS, a testimonianza della piena vicinanza della struttura lucana ai processi di crescita e rafforzamento dellorganizzazione nazionale. Lelezione di Marco Commissari rappresenta un momento significativo per tutta la categoria della ricerca, delluniversità e dellalta formazione, settori strategici per il Paese e per lo sviluppo dei territori: Esprimiamo a Marco Commissari - ha dichiarato Vincenzo Tortorelli, Segretario Generale UIL Basilicata - le più sincere congratulazioni e laugurio di un lavoro proficuo e coraggioso, accanto alla nuova segreteria. La UIL RUA, e tutta la Federazione, hanno bisogno di una guida forte, capace di interpretare le necessità del mondo della conoscenza e di valorizzare le professionalità che lo animano. Siamo certi che Commissari saprà imprimere un nuovo slancio allazione sindacale, rafforzando la presenza della UIL nei luoghi dove si costruisce il futuro del Paese.Secondo Tortorelli per fermare lesodo dei giovani lucani attraverso la creazione di nuove opportunità di lavoro serve un piano strategico della formazione che sia, da un lato, in sintonia con le richieste di manodopera delle imprese che operano in Basilicata e, dallaltro, con le vocazioni territoriali. Una proposta che punta ad accrescere la qualità formativa e di ricerca dellUnibas perché possa diventare attrattiva per studenti di tuttItalia e non solo. In un mercato del lavoro che è in continua evoluzione e richiede competenze sempre più specialistiche, diventa determinante disegnare per tempo, in stretta collaborazione con il mondo imprenditoriale, i profili richiesti e operare per costruirli. Per fronteggiare questa vera e propria emergenza, in Basilicata serve un nuovo progetto di sviluppo condiviso e capace di riaccendere nelle giovani generazioni la capacità di sognare un futuro migliore a casa propria. E necessario prendere decisioni insieme con i giovani perché altrimenti si rischia di muoversi a velocità diverse con il risultato che poi i giovani vanno allestero o in altre regioni. Anche per questo la Uil ha proposto di progettare una piattaforma per il Lavoro e la Formazione in Basilicata che richiede una pianificazione dettagliata e una comprensione chiara delle esigenze.