Mi vedo costretta a rispondere al consigliere comunale di Potenza, Alfonso Nardella. E lo faccio non per smontare la serie di inesattezze inanellate dal sopracitato consigliere, ma solo ed esclusivamente per lestremo rispetto che nutro nei confronti delle operaie e degli operai.



Il consigliere della Lega - lennesimo che ha dimenticato che Salvini, in riferimento ai meridionali, diceva di volerli lavare con il fuoco - preso dallamarezza per la TOTALE assenza della SUA classe dirigente a una assemblea sindacale tanto importante, deve aver scaricato tutta la sua frustrazione sulla sottoscritta.



Preso dal furore, mi accusa di governare da 40 anni. Caro Nardella, io a 40 anni non arrivo neanche allanagrafe e non ho MAI governato la Regione Basilicata.

Altra notizia del giorno: sì, la nostra Regione vive una carenza infrastrutturale decennale. E ora a dirigere le infrastrutture è il suo partito anti-meridionalista. Cerchi altrove le vergogne.



E ancora: sì, ho affermato che Stellantis ha investito sullelettrico altrove, e lo ribadisco. Purtroppo è proprio così, basterebbe digitare su un qualsiasi motore di ricerca.

Stellantis ha preso soldi dallo Stato italiano e ora disinveste in Italia. È un fatto. E io lo contesto.



E torno al punto. Io lo contesto e lotto al fianco delle operaie e degli operai, in tutti i luoghi possibili. Il suo partito dovera e dovè? La maggioranza di centrodestra regionale, di cui evidentemente è parte integrante, governa da sei anni: cosa avrebbe fatto di concreto?



Insomma, anziché dedicarmi tutto questo tempo, bene farebbe a parlare con i suoi e a suggerire a Bardi di farsi un giro a San Nicola di Melfi.



Nel linguaggio salviniano dovrei concludere con un Bacioni, ma mi limito a salutarla cordialmente e a manifestarle la mia disponibilità al confronto tutte le volte che vorrà.

Al lavoro, alla lotta!



Alessia Araneo (Consigliera regionale M5S Basilicata)