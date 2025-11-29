HOMEContattiDirettoreWebTvNewsNews SportCultura ed Eventi

A Cersosimo''Le antiche radici bizantine''

29/11/2025

Riportare nel presente le storie custodite nelle pergamene medievali dell'Archivio dellAbazia di Cava dei Tirreni, che menzionano lantico monastero di Santa Maria di Cersosimo: è questo lobiettivo delliniziativa Le antiche radici bizantine di Cersosimo, promossa dallAmministrazione comunale e giunta questanno alla sua terza edizione.
Un evento culturale che unisce ricerca storica, teatro, comunità e tradizione, trasformando il borgo in un viaggio nel tempo alla scoperta dellepoca bizantina, periodo di grandi cambiamenti in cui le influenze dellImpero dOriente si mescolavano alle radici della comunità locale.

Lappuntamento è fissato per domenica 7 dicembre 2025, quando Cersosimo si trasformerà in un grande contenitore culturale fatto di rievocazioni, teatro, convivialità e musica.

Quest'anno liniziativa rinnova il suo formato:sono stati ingaggiati attori professionisti con l'associazione Ensemble Teatro Instabile guidata da Giuseppe Ranoia, che porteranno in scena tre quadri storici ispirati ad altrettante pergamene medievali, redatte intorno all'anno 1000 dai monaci bizantini del territorio.

La rievocazione teatrale sarà accompagnata da una serie di momenti conviviali e culturali:
un banchetto in stile bizantino, con piatti ispirati alla tradizione medievale, una fiera medievale di prodotti tipici e, per concludere la giornata, un concerto di zampogne nella Chiesa Madre, interamente dedicato alle sonorità storiche del Medioevo.
Liniziativa è realizzata in collaborazione con istituzioni accademiche e realtà specializzate in ricerca storica e archeologica: lUniversità della Basilicata, la Società di Archeologia Nostoi, la dott.ssa Francesca Sogliani professore ordinario di archeologia cristiana e medievale e la dott.ssa Brunella Gargiulo, docente a contratto DIUSS, esperta in numismatica.
Il contributo scientifico confluirà in una pubblicazione dedicata alle pergamene e al patrimonio bizantino locale, che sarà presentata nel corso dellevento.
La comunità di Cersosimo è parte integrante della manifestazione: dalla prima edizione i cittadini hanno realizzato a mano costumi bizantini e continueranno a partecipare come comparse durante la rievocazione.

«La partecipazione attiva delle comunità all'interno di progetti di valorizzazione di un sito archeologico o di un determinato territorio  spiega la sindaca Domenica Paglia- sta diventando sempre più parte del processo creativo, al fine di stimolare la cooperazione tra esperti del settore e cittadini e incentivare in loro il senso di appartenenza, contribuendo ad accrescere il valore sociale che può rivestire il patrimonio storico-artistico e archeologico»-
«È un momento sociale di grande valore  spiega lassessore comunale Adolfo Cuccaro  unoccasione per riflettere sulle nostre radici, stare insieme, riscoprire la nostra identità. Siamo felici di invitare tutti a partecipare».

Il pomeriggio si aprirà alle ore 16 con la presentazione della pubblicazione curata dallUniversità, dedicata alle pergamene e alla storia bizantina del territorio.
A seguire, alle ore 18, prenderà il via la rievocazione teatrale con i tre quadri scenici interpretati dagli attori professionisti.

La serata proseguirà poi con un momento conviviale, previsto intorno alle 20, durante il quale sarà possibile partecipare al banchetto medievale e visitare la fiera dei prodotti tipici.
La giornata si concluderà, intorno alle 21, con un suggestivo concerto di zampogne nella Chiesa Madre.



