Il Consiglio regionale con la collaborazione dellUSR organizza un evento per riflettere su tecnologia, etica e partecipazione civica, coinvolgendo gli studenti delle scuole superiori lucane nellAnno Europeo dellEducazione alla Cittadinanza Digitale

Sul sito istituzionale del Consiglio regionale della Basilicata, nellapposita sezione bandi, è stato pubblicato lAvviso per la manifestazione di interesse rivolta agli Istituti scolastici della scuola secondaria di secondo grado, finalizzata a partecipare allevento Connessi al futuro  Tra tecnologia, etica e partecipazione, in occasione dellAnno Europeo dellEducazione alla Cittadinanza Digitale.



Liniziativa, organizzata dalla Struttura di Coordinamento, Informazione, Comunicazione ed Eventi del Consiglio regionale della Basilicata, in collaborazione con lUfficio Scolastico Regionale per la Basilicata, punta a coinvolgere gli studenti degli istituti superiori in un appuntamento pensato per riflettere in modo nuovo, dinamico e coinvolgente sul rapporto tra giovani, tecnologie, competenze digitali e partecipazione civica.



Levento, che sarà confermato sulla base delle adesioni pervenute, è programmato a Potenza per il 16 dicembre 2025, in una struttura idonea ad accogliere circa 300 studenti. Considerato il numero limitato dei posti disponibili, sia in sala sia nei mezzi di trasporto, le candidature saranno organizzate per ambito provinciale di appartenenza degli istituti.



Le scuole interessate dovranno inviare la propria candidatura entro e non oltre il 9 dicembre 2025, tramite PEC allindirizzo: eventi.stampa@pec.consiglio.basilicata.it.



Tutti i dettagli e il modulo di partecipazione sono disponibili al seguente link





