|Connessi al futuro, pubblicato avviso riservato a IIS di 2° grado
1/12/2025
Sul sito istituzionale del Consiglio regionale della Basilicata, nellapposita sezione bandi, è stato pubblicato lAvviso per la manifestazione di interesse rivolta agli Istituti scolastici della scuola secondaria di secondo grado, finalizzata a partecipare allevento Connessi al futuro Tra tecnologia, etica e partecipazione, in occasione dellAnno Europeo dellEducazione alla Cittadinanza Digitale.
Liniziativa, organizzata dalla Struttura di Coordinamento, Informazione, Comunicazione ed Eventi del Consiglio regionale della Basilicata, in collaborazione con lUfficio Scolastico Regionale per la Basilicata, punta a coinvolgere gli studenti degli istituti superiori in un appuntamento pensato per riflettere in modo nuovo, dinamico e coinvolgente sul rapporto tra giovani, tecnologie, competenze digitali e partecipazione civica.
Levento, che sarà confermato sulla base delle adesioni pervenute, è programmato a Potenza per il 16 dicembre 2025, in una struttura idonea ad accogliere circa 300 studenti. Considerato il numero limitato dei posti disponibili, sia in sala sia nei mezzi di trasporto, le candidature saranno organizzate per ambito provinciale di appartenenza degli istituti.
Le scuole interessate dovranno inviare la propria candidatura entro e non oltre il 9 dicembre 2025, tramite PEC allindirizzo: eventi.stampa@pec.consiglio.basilicata.it.
Tutti i dettagli e il modulo di partecipazione sono disponibili al seguente
link
