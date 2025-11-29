-->
Cifarelli (PD): ''Giuli rilancia Matera 2026: servono visione e una vera vocazione mediterranea''
29/11/2025
|Cifarelli, Consigliere del Partito Democratico: Giuli rilancia Matera 2026. La nostra città sia davvero Città del Mediterraneo, luogo di ecumenismo culturale e ponti tra popoli. Ora servono visione e governance."
"Le dichiarazioni del Ministro della Cultura Alessandro Giuli, pronunciate a Bruxelles nel Consiglio dei Ministri della Cultura UE, attribuiscono a Matera una responsabilità alta e impegnativa: incarnare lo spirito e la missione di Capitale Mediterranea della Cultura e del Dialogo 2026. È un riconoscimento che ci onora, ma soprattutto che chiama tutti istituzioni, comunità culturali, terzo settore, operatori della conoscenza a un salto di qualità."
Lo afferma il Consigliere del Partito Democratico Roberto Cifarelli.
"Il Mediterraneo prosegue non è solo un mare, è una matrice di civiltà. È il punto in cui si intrecciano culture, fedi, lingue, rotte e destini. È il luogo simbolico dellecumenismo culturale. Giorgio La Pira lo definiva il mare della pace, immaginando una rete di Città del Mediterraneo che avessero il compito di dialogare, cooperare, costruire ponti dove altri vedono solo confini. Matera, in questa visione, ha un ruolo naturale, perché Matera, pur non avendo il mare, è città di mare. È città del Mediterraneo per identità, per storia, per orizzonte antropologico."
"La nostra città aggiunge Cifarelli è, a pieno titolo una Città del Mediterraneo. Lo è nella stratificazione culturale dei Sassi, nella storia delle migrazioni che lhanno attraversata, nella vocazione allincontro e alla coesistenza. È una città che parla molte lingue senza averle mai dimenticate, una città che da sempre riceve e restituisce, un crocevia di popoli prima ancora che un centro urbano. Matera è Mediterraneo anche senza costa, perché il Mediterraneo è innanzitutto una condizione dello spirito e della cultura."
"Per questo Matera deve andare oltre il 2026 e deve essere costruita con la stessa profondità di visione di La Pira: dialogo tra le città, cooperazione tra le sponde, centralità della cultura come spazio di pace e non di conflitto. Non basta un calendario di eventi. Occorre una strategia che coinvolga le università, il mondo del mare, le istituzioni religiose, i movimenti culturali del Mediterraneo, i centri di ricerca, i progetti di diplomazia culturale, le associazioni che lavorano sullinclusione e sul dialogo interreligioso."
Tuttavia afferma Cifarelli questa visione non può camminare senza una governance seria e trasparente. La Regione Basilicata ha lobbligo di costruire insieme al Comune e attraverso la Fondazione Matera-Basilicata 2019 una governance autorevole, partecipata, capace di integrare i soggetti istituzionali e sociali che rendono credibile un progetto internazionale. Le dichiarazioni del Presidente Bardi sulla presunta prontezza di Matera restano insufficienti se non saranno accompagnate da atti, programmazione, cronoprogrammi e partnership reali. Matera non può vivere di annunci, ma merita un lavoro solido e riconoscibile.
Il 2019 conclude Roberto Cifarelli ci ha insegnato che quando Matera e la Basilicata hanno una visione comune, il mondo si accorge di noi. Matera Mediterranea 2026 può aprire un nuovo ciclo solo se saremo capaci di interpretare la città come una vera Città del Mediterraneo, come ponte, come spazio di ecumenismo culturale e di fiducia tra popoli. Una città che guarda al Sud del mondo, allEuropa e al Mediterraneo con coraggio e responsabilità. Una città che, pur senza il mare, è da sempre una città di mare.
Matera, 29 novembre 2025
La Voce della Politica
