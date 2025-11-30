-->
La voce della Politica
|Matera celebra solidarietà ed eccellenze: grande successo per lasta mondiale del tartufo bianco lucano
30/11/2025
|Tra entusiasmo, partecipazione e un forte spirito di solidarietà, Matera ha ospitato lasta mondiale del tartufo bianco pregiato della Basilicata, cuore della manifestazione Tesori dalla Terra. In una nota stampa della regione Basilicata si eprime tanta soddisfazione per un evento vivace e coinvolgente che ha unito istituzioni, cittadini ed esperti in una gara benefica capace di trasformare leccellenza gastronomica in un gesto concreto di altruismo. Di seguito il comunicato stampa
Partecipazione, coinvolgimento ma soprattutto tanta solidarietà allasta mondiale del tartufo bianco pregiato della Basilicata che si è svolta questa mattina a Matera, nella Sala degli Specchi di Palazzo Malvinni Malvezzi, nellambito della manifestazione Tesori dalla Terra organizzata dalla Direzione Politiche Agricole, alimentari e forestali della Regione Basilicata.
Ad animare levento un banditore deccezione, lattore comico Giobbe Covatta, noto per il suo attivismo umanitario, affiancato da Peppone Calabrese e dalla conduttrice Rai Bianca Luna Santoro. Insieme hanno intrattenuto e divertito il pubblico presente, composto da rappresentanti istituzionali, esperti del settore e cittadini interessati a questa eccellenza gastronomica, incoraggiando ladesione allasta solidale: a Matera sono stati raccolti 11.500 euro, di cui 3 mila euro, ricavati dalla vendita di un tartufo di 170 grammi, andranno allassociazione Anffas per il progetto PeperonAut finalizzato allinserimento lavorativo dei ragazzi autistici; i 3.500 euro ottenuti per la consegna di un tartufo da 177 grammi saranno invece destinati alla Fondazione LAB00 ETS per liniziativa La spesa sospesa che ha come obiettivo quello di combattere difficoltà economica e spreco alimentare; il terzo lotto, con un tartufo dal peso di 400 grammi, ha assicurato 5 mila euro allassociazione Differenza Donna per la casa rifugio di Palazzo San Gervasio intitolata a Elisa Claps.
Ad aggiudicarsi lultimo lotto, con un tartufo di ben 550 grammi, è stato il ristoratore lucano di Hong Kong Giandomenico Caprioli che ha scelto di destinare i 10.500 euro dellacquisto alle famiglie delle vittime dellincendio che ha colpito la città asiatica.
In videocollegamento per lasta anche dalla trattoria A Muntagnola di Berlino e dal ristorante americano Al Tiramisù Washington DC.
Due giorni, quelli materani, segnati da incontri istituzionali con esperti del settore, laboratori di cucina e diversi momenti culturali che hanno messo al centro il tartufo bianco, prodotto sempre più apprezzato dai lucani e valorizzato dalla politica regionale anche per il suo impatto sul Pil agricolo che si attesta in una fascia compresa tra i 10 e i 20 milioni di euro allanno.
