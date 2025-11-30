Tra entusiasmo, partecipazione e un forte spirito di solidarietà, Matera ha ospitato lasta mondiale del tartufo bianco pregiato della Basilicata, cuore della manifestazione Tesori dalla Terra. In una nota stampa della regione Basilicata si eprime tanta soddisfazione per un evento vivace e coinvolgente che ha unito istituzioni, cittadini ed esperti in una gara benefica capace di trasformare leccellenza gastronomica in un gesto concreto di altruismo. Di seguito il comunicato stampa



Partecipazione, coinvolgimento ma soprattutto tanta solidarietà allasta mondiale del tartufo bianco pregiato della Basilicata che si è svolta questa mattina a Matera, nella Sala degli Specchi di Palazzo Malvinni Malvezzi, nellambito della manifestazione Tesori dalla Terra organizzata dalla Direzione Politiche Agricole, alimentari e forestali della Regione Basilicata.







Ad animare levento un banditore deccezione, lattore comico Giobbe Covatta, noto per il suo attivismo umanitario, affiancato da Peppone Calabrese e dalla conduttrice Rai Bianca Luna Santoro. Insieme hanno intrattenuto e divertito il pubblico presente, composto da rappresentanti istituzionali, esperti del settore e cittadini interessati a questa eccellenza gastronomica, incoraggiando ladesione allasta solidale: a Matera sono stati raccolti 11.500 euro, di cui 3 mila euro, ricavati dalla vendita di un tartufo di 170 grammi, andranno allassociazione Anffas per il progetto PeperonAut finalizzato allinserimento lavorativo dei ragazzi autistici; i 3.500 euro ottenuti per la consegna di un tartufo da 177 grammi saranno invece destinati alla Fondazione LAB00 ETS per liniziativa La spesa sospesa che ha come obiettivo quello di combattere difficoltà economica e spreco alimentare; il terzo lotto, con un tartufo dal peso di 400 grammi, ha assicurato 5 mila euro allassociazione Differenza Donna per la casa rifugio di Palazzo San Gervasio intitolata a Elisa Claps.







Ad aggiudicarsi lultimo lotto, con un tartufo di ben 550 grammi, è stato il ristoratore lucano di Hong Kong Giandomenico Caprioli che ha scelto di destinare i 10.500 euro dellacquisto alle famiglie delle vittime dellincendio che ha colpito la città asiatica.



In videocollegamento per lasta anche dalla trattoria A Muntagnola di Berlino e dal ristorante americano Al Tiramisù Washington DC.







Due giorni, quelli materani, segnati da incontri istituzionali con esperti del settore, laboratori di cucina e diversi momenti culturali che hanno messo al centro il tartufo bianco, prodotto sempre più apprezzato dai lucani e valorizzato dalla politica regionale anche per il suo impatto sul Pil agricolo che si attesta in una fascia compresa tra i 10 e i 20 milioni di euro allanno.