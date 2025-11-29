-->
Chiorazzo. Trasparenza, sanità, lavoro e progetti non oil, la ''giunta Bardi sullorlo di una crisi di nervi''.
29/11/2025
|Dovremmo quasi consigliare alla Lucana Film Commission di contattare Pedro Almodovar per invitarlo a girare in Basilicata Giunta sullorlo di una crisi di nervi.
I segnali di nervosismo del governo Bardi, infatti, negli ultimi giorni si sono fatti più frequenti ed evidenti, passando dalle offese personali del presidente Bardi alle insensate quanto aggressive esternazioni dellassessore Cupparo. Su temi importanti quali trasparenza, sanità, lavoro e, nellultimo caso, gestione del fiume di soldi arrivati dalle estrazioni petrolifere noi portiamo dati e fatti, Cupparo prova a uscirne buttandola in rissa.
Assessore, abbiamo dettagliato fondi, fallimenti e progetti bloccati. Ci risponda nel merito punto su punto se ha argomenti. Risponda ai tanti lucani in cerca di un lavoro, ai giovani che al ritmo di migliaia ogni anno vanno via. A chi perde un lavoro e non vuole assistenza, ma una prospettiva nuova.
Diversamente faccia sua quella frase dallattribuzione incerta: Un bel tacer non fu mai scritto
.
La Voce della Politica
