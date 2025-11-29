-->

Basilicata. Il Ministro Giuli incorona Matera

29/11/2025

Le parole del Ministro Giuli al Consiglio dei Ministri della Cultura UE sono arrivate qui, in Basilicata, chiare e risuonanti come un campanile a mezzogiorno. Sono parole che danno ossigeno e, soprattutto, mettono Matera dove deve stare: al centro di una visione che travalica i confini. Così il Presidente della Regione, Vito Bardi, commenta lintervento del Ministro della Cultura, Alessandro Giuli, a Bruxelles.
Ascoltare le sue parole sulla nostra città, non solo per il cinema e laudiovisivo  settori in cui la Basilicata vuole e può crescere molto  ma in particolare su Matera Capitale Mediterranea della Cultura e del Dialogo 2026  aggiunge Bardi- riempie di orgoglio e conferma che stiamo lavorando nella direzione giusta.
Matera, insieme a Tétouan, non è solo una location da cartolina o una memoria storica da tutelare. È un ponte vivo, un luogo dove la cultura si fa strumento di pace e di confronto, un dialogo interculturale tra sponda nord e sud del Mediterraneo, come giustamente ha evidenziato il Ministro.
Questa iniziativa, dal forte potenziale culturale e sociale, è la dimostrazione che i grandi progetti non nascono per decreto  prosegue il Presidente  ma da unidentità forte e radicata. E lidentità di Matera e della Basilicata è intrinsecamente legata a questo mare, crocevia di popoli e idee.
Voglio ringraziare il Ministro Giuli per aver dato slancio ad una proposta che accomuna Governo e Regione con tale passione e lucidità. Il sostegno rafforzato per lindustria creativa e audiovisiva nel prossimo bilancio UE  sottolinea Bardi  è vitale per i nostri produttori, che sono custodi della pluralità culturale.
La Basilicata è pronta. Matera è pronta. Lavoreremo a stretto contatto con il Ministero per trasformare questa visione europea in concretezza lucana, facendo di Matera il faro di cui il Mediterraneo ha bisogno. La cultura  conclude il Presidente  non è una spesa, ma linvestimento più lungimirante nel futuro del nostro Sud e di tutta lUnione.
Anche il sindaco di Matera, Antonio Nicoletti, accoglie con grande soddisfazione le parole del Ministro della Cultura Giuli che ha voluto riconoscere la realtà di Matera come centro di una visione internazionale in virtù del ruolo di Capitale Mediterranea della Cultura e del Dialogo che ricoprirà nel 2026.
Lattenzione del Governo verso la nostra città  prosegue il sindaco  è un segnale importante: Matera può e deve essere un ponte tra popoli, un crocevia di progetti e innovazione, competenze e creatività. La nostra storia, la nostra identità e la l capacità di innovare di questo territorio ci rendono un luogo naturale per favorire incontro, cooperazione e sviluppo culturale. Siamo pronti a collaborare con tutte le istituzioni nazionali e internazionali  conclude Nicoletti  affinché Matera continui il suo percorso di crescita, rafforzando il suo ruolo nel Mediterraneo e nel mondo.



