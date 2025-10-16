-->
La voce della Politica
|Affidopoli lucana: le opposizioni chiedono chiarezza alla Regione
16/10/2025
|Non siamo di fronte a semplici irregolarità amministrative, ma a notizie di stampa che descrivono la possibile esistenza di società fittizie, firme falsificate e furti didentità legati ad affidamenti pubblici regionali. Se confermate, sarebbero circostanze di estrema gravità, potenzialmente configurabili come reati.
Lo dichiarano i consiglieri regionali dei gruppi di minoranza, primi firmatari di uninterrogazione consiliare urgente rivolta al Presidente della Giunta regionale e allassessore competente.
La vicenda, emersa dalle inchieste giornalistiche de LAltravoce Quotidiano della Basilicata, riguarda in particolare lARPAB, agenzia regionale che gestisce funzioni strategiche per la tutela ambientale e la sicurezza dei cittadini. È doveroso che la Giunta regionale fornisca subito chiarimenti, disponga accertamenti interni e, se necessario, coinvolga lAutorità nazionale anticorruzione e la magistratura.
I cittadini lucani hanno diritto alla massima trasparenza. Le richieste di chiarimento già avanzate pubblicamente non hanno ricevuto risposta. Il silenzio, di fronte a notizie così gravi, non è unopzione.
archivio
|La Voce della Politica
