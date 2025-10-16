Potenza, 16 ottobre 2025  È iniziato oggi in Quarta Commissione consiliare il percorso della proposta di legge regionale del Movimento 5 Stelle, a firma delle consigliere Alessia Araneo e Viviana Verri, per una riforma complessiva della normativa sulla tutela degli animali daffezione e sulla gestione del randagismo in Basilicata. Quello del randagismo è un fenomeno complesso e crescente tanto da aver suscitato lattenzione di diverse forze politiche.



Nel corso della seduta è stato audito il dott. Vito Bochicchio, dirigente del Dipartimento di Prevenzione  Sanità e Benessere Animale dellASP di Potenza, che ha confermato la necessità di un cambio di paradigma nella gestione del fenomeno, evidenziando criticità strutturali e lesigenza di un coordinamento stabile tra Regione, Comuni e Aziende sanitarie.



La proposta del M5S mira a superare lattuale frammentazione amministrativa e a introdurre strumenti concreti di prevenzione, cura e responsabilità pubblica, attraverso:



-la creazione di rifugi sanitari comunali;



-sterilizzazioni obbligatorie da parte delle Aziende sanitarie;



- listituzione di un ambulatorio veterinario regionale H24 per la gestione delle emergenze,



- e una forte collaborazione con le associazioni di volontariato e di tutela animale.



Lobiettivo è quello di ridurre i costi per i Comuni, garantendo benessere animale e sicurezza pubblica.



Il testo, frutto di un lungo lavoro partecipato con associazioni e con il coinvolgimento dei 131 Comuni lucani, si propone di costruire un modello di gestione del randagismo più equo, trasparente e sostenibile.



La Commissione proseguirà i lavori con le audizioni dellASM di Matera e del Dipartimento regionale competente, per arrivare a una sintesi legislativa condivisa capace di restituire alla Basilicata un sistema moderno e coordinato di tutela degli animali.



Alessia Araneo, Viviana Verri (Consigliere regionali M5S Basilicata)