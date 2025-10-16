Si è svolto questa mattina, presso la sede del Consiglio regionale della Basilicata, un incontro tra la Garante regionale delle persone con disabilità, Marika Padula, e il Garante provinciale della disabilità di Potenza, Stefano Mele.



Lincontro, svoltosi in un clima di proficua collaborazione e dialogo costruttivo, ha rappresentato un importante momento di confronto istituzionale finalizzato a rafforzare la rete di tutela dei diritti delle persone con disabilità e delle loro famiglie su tutto il territorio lucano.



Ad accompagnare il Garante provinciale, la sua famiglia, accolta con grande piacere dalla Garante regionale nella sede del Consiglio.



È stata una mattinata di confronto ricca di contenuti e di umanità  ha dichiarato Marika Padula  che conferma quanto sia fondamentale lavorare insieme, a tutti i livelli istituzionali, per costruire una società più inclusiva, attenta e solidale. Solo attraverso la collaborazione possiamo rendere concreti i diritti e le aspettative delle persone con disabilità.



Durante lincontro sono state condivise idee, esperienze e progettualità comuni, con lobiettivo di promuovere una sinergia sempre più stretta tra le istituzioni e di avviare azioni coordinate per migliorare la qualità della vita e favorire la piena partecipazione delle persone con disabilità nella società lucana.



Lavorare in rete  ha aggiunto Padula  significa garantire una maggiore efficacia alle politiche di inclusione e offrire risposte più puntuali e coordinate ai bisogni delle persone e delle famiglie.



Liniziativa si inserisce nel percorso di consolidamento del sistema regionale di garanzie a tutela dei diritti delle persone con disabilità, con lobiettivo di costruire una Basilicata sempre più accogliente, equa e partecipata.



Lo riporta una nota stampa della Garante regionale per la disabilità, Marika Padula.